Гацания — когда сеять на рассаду африканскую ромашку, неприхотливую красавицу твоего сада

Гацания (допустимый вариант газания) — это африканская ромашка родом из Мозамбика, которая отлично приживается в наших садах.

Газанию легко посеять, и она все лето будет радовать тебя яркими цветами и красивой насыщенно-зеленой листвой. Как вырастить рассаду гацании с учетом фаз Луны в 2025 году — рассказываем в материале.

Что такое гацания

Гацания — многолетний цветок высотой 25-30 см, с короткими побегами и мясистыми листьями, нижняя сторона которых покрыта серебристым ворсом. Этот ворс помогает удерживать влагу в жару и защищает растение от холода.

Цветет гацания целое лето, и так обильно, что на кусте одновременно может распуститься около 30-35 соцветий. Цветы открываются только в солнечные дни, а в пасмурную погоду и с наступлением вечера закрываются, сворачиваясь в трубочку.

Окраска соцветий может быть любой: встречаются белые, желтые, ярко-розовые, оранжевые и красные оттенки, а также разновидности газании с полосатыми лепестками.

Чтобы посадить ее в своем саду, сначала придется вырастить рассаду гацании.

Когда сажать гацанию на рассаду в 2025 году по Лунному календарю

Поскольку высаживать цветы в открытый грунт можно только после стабильного потепления, сроки посева семян гацании напрямую зависят от климата твоего региона.

Опытные цветоводы советуют сеять гацанию на рассаду в феврале — марте.

Рассада гацании развивается медленно и, если посев провести позже, зацветут растения лишь в середине лета. А при более раннем посеве придется длительное время дополнительно освещать рассаду.

Так когда же лучше всего сажать гацанию на рассаду по Лунному календарю 2025 года?

Когда сеять гацанию на рассаду в 2025 году — наиболее благоприятные дни

4, 5, 8, 9, 12, 13, 31 (17, 18, 22-28) января;

1, 4, 5, 8 9, 10 (13, 14, 18-24) февраля;

4, 5, 8, 9, 12, 13, 31 (18-23, 27, 28) марта;

1, 4, 5, 9, 10, 28, 29 (14-20, 23, 24) апреля.

Дни, указанные без скобок — наиболее удачные для посадки гацании на рассаду.

Даты в скобках тоже благоприятны, они означают, что в эти дни Луна будет находиться в знаках Зодиака, хорошо влияющих на развитие рассады. Однако этот период приходится на фазу убывающей Луны, и активнее будет расти корневая система, а не надземная часть.

Гацания: выращивание рассады из семян

Для начала выбираем благоприятную для посадки рассады газании дату, готовим семена, контейнеры, почву и (по возможности) осветительные лампы.

Для саженцев гацании берем высокие контейнеры, поскольку ее длинные корни не должны изгибаться. В качестве субстрата выбираем легкий и нейтральный грунт, допускается небольшая кислотность. Гацания предпочитает воздухопроницаемый грунт. Семена высаживаем в шахматном порядке с интервалом около 3 см, слегка заглубляя их или просто присыпая свежим грунтом. После посадки почву увлажняем, контейнеры накрываем стеклом или пленкой. Размещаем контейнеры в светлом, теплом месте с температурой 19-20 °С. Ежедневно на несколько минут снимаем укрытие для проветривания. При необходимости увлажняем землю. Первые всходы гацании появятся через 7-14 дней.

Гацания: выращивание рассады

Если ты выбрал (-ла) для африканских ромашек глубокие емкости, то пикировка может быть вообще не нужна. А вот когда на молодых газаниях появятся четыре настоящих листочка, растения придется пересадить в торфяные горшочки с перегноем. При чем торф и перегной в них должны быть в равных пропорциях.

После пересадки сеянцы нужно разместить в помещении с более прохладным воздухом (около 13-15 градусов). Если ты живешь в частном доме, подойдет погреб, а в квартире — утепленный застекленный балкон.

Не забывай периодически закалять рассаду гацании, для этого ежедневно открывай окно или выноси горшки на улицу на несколько часов, непременно избегая холодного сквозняка.

Когда высадить саженцы гацании в открытый грунт

На улицу высаживаем саженцы гацании с середины мая и до начала июня. Ухаживать за ней там еще проще.

Выбираем хорошо освещенный солнечный участок с рыхлой и плодородной почвой. Гацания не боится полуденного солнца, и даже любит его. Кроме того, цветок довольно устойчив к засухе.

Поливаем кустики два раза в месяц, и после — рыхлим землю под ними. Для лучшего сохранения влаги можем замульчировать почву. И не забываем время от времени срезать засохшие бутоны. Вот и весь уход.

