Гацанія — коли сіяти на розсаду африканську ромашку, невибагливу красуню твого саду

Гацанія (припустимий варіант газанія) — це африканська ромашка родом з Мозамбіку, яка відмінно приживається в наших садах.

Газанію легко посіяти, а потім вона все літо радуватиме тебе яскравими квітками та красивим насичено-зеленим листям. Як виростити розсаду газанії з урахуванням фаз Місяця у 2025 році — розповідаємо в матеріалі.

Що таке гацанія

Гацанія — багаторічна квітка заввишки 25-30 см, із короткими пагонами та м’ясистим листям, нижній бік якого вкритий сріблястим ворсом. Цей ворс допомагає утримувати вологу в спеку і захищає рослину від холоду.

Цвіте гацанія ціле літо, й так рясно, що на кущі одночасно може розпуститися близько 30-35 суцвіть. Квітки відкриваються тільки в сонячні дні, а в похмуру погоду і з настанням вечора закриваються, згортаючись у трубочку.

Забарвлення суцвіть може бути будь-яким: зустрічаються білі, жовті, яскраво-рожеві, помаранчеві та червоні відтінки, а також різновиди газанії зі смугастими пелюстками.

Щоб посадити її у своєму саду, спочатку доведеться виростити розсаду гацанії.

Коли садити гацанію на розсаду у 2025 році за Місячним календарем

Оскільки висаджувати квіти у відкритий ґрунт можна тільки після стабільного потепління, терміни посіву насіння гацанії напряму залежать від клімату твого регіону.

Досвідчені квітникарі радять сіяти гацанію на розсаду в лютому — березні.

Розсада гацанії розвивається повільно і, якщо посів провести пізніше, зацвітуть рослини лише в середині літа. А за більш раннього посіву доведеться тривалий час додатково освітлювати розсаду.

Тож коли найкраще садити газанію на розсаду за Місячним календарем 2025 року?

Коли сіяти гацанію на розсаду у 2025 році — найбільш сприятливі дні

4, 5, 8, 9, 12, 13, 31 (17, 18, 22-28) січня;

1, 4, 5, 8 9, 10 (13, 14, 18-24) лютого;

4, 5, 8, 9, 12, 13, 31 (18-23, 27, 28) березня;

1, 4, 5, 9, 10, 28, 29 (14-20, 23, 24) квітня.

Дні, зазначені без дужок — найбільш вдалі для посадки газанії на розсаду.

Дати у дужках теж сприятливі, вони означають, що в ці дні Місяць перебуватиме в знаках Зодіаку, що добре впливають розвиток розсади. Однак цей період припадає на фазу Місяця, що спадає, і активніше роститиме коренева система, а не на надземна частина.

Гацанія: вирощування розсади з насіння

Для початку обираємо сприятливу для посадки розсади газанії дату, готуємо насіння, контейнери, ґрунт та (за можливістю) освітлювальні лампи.

Для саджанців гацанії беремо високі контейнери, оскільки її довге коріння не повинно згинатися. Як субстрат вибираємо легкий і нейтральний ґрунт, допускається невелика кислотність. Гацанія віддає перевагу повітропроникному ґрунту. Насіння висаджуємо в шахматному порядку з інтервалом близько 3 см, злегка заглиблюючи його або просто присипаючи свіжим ґрунтом. Після посадки ґрунт зволожуємо, контейнери накриваємо склом або плівкою. Розміщуємо контейнери у світлому, теплому місці з температурою 19-20 °C. Щодня на кілька хвилин знімаємо укриття для провітрювання. За необхідності зволожуємо землю. Перші сходи гацанії з’являться через 7-14 днів.

Гацанія: вирощування розсади

Якщо ти вибрав (-ла) для африканських ромашок глибокі місткості, то пікірування може бути взагалі не потрібним. А от коли на молодих газаніях з’являться чотири справжніх листочки, рослини доведеться пересадити в торф’яні горщики з перегноєм. При чому торф і перегній у них мають бути в рівних пропорціях.

Після пересадки сіянці потрібно розмістити в приміщенні з більш прохолодним повітрям (близько 13-15 градусів). Якщо ти мешкаєш в приватному будинку, підійде льох, а у квартирі — утеплений засклений балкон.

Не забувай періодично загартовувати розсаду гацанії, для цього щодня відкривай вікно або винось горщики на вулицю на кілька годин, неодмінно уникаючи холодного протягу.

Коли висадити саджанці гацанії у відкритий ґрунт

На вулицю висаджуємо саджанці гацанії із середини травня і до початку червня. Доглядати за нею там іще простіше.

Вибираємо гарно освітлену сонячну ділянку з пухким та родючим ґрунтом. Гацанія не бояться полуденного сонця, і навіть любить його. Крім того, квітка доволі стійка до посухи. Поливаємо кущики два рази га місяць, і після — рихлимо землю під ними. Для кращого збереження вологи можемо замульчувати ґрунт. І не забуваємо час від часу зрізати засохлі бутони. От і весь догляд.

Раніше ми розповідали про те, коли сіяти петунію у 2025 році, основні правила посадки та догляду.

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