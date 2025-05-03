Как размножить сирень: секреты роскошного цветения

Сирень невероятно красива и совсем неприхотлива. Посади ее в саду — и получишь красавицу, не требующую особых забот. Ныне существует около двух тысяч сортов сирени, так что, конечно, хочется удивить себя и других чем-то особенным: скажем, лиловым или розовым кустом, а может — белоснежным махровым? Как размножить сирень — расскажем в нашем материале.

Наиболее распространенными методами размножения сирени являются:

черенками, или, как говорится, “из веточки”;

порослью;

отводками.

Рассмотрим каждый способ, его преимущества и сроки, ведь некоторые способы лучше для осени, а некоторые хорошие весной.

Как размножить сирень черенками, то есть “из веточки”

Сначала ищем нужную веточку: лучше всего — с куста в возрасте до шести лет. Идеальное время, чтобы начать черенкование — пора цветения.

Как размножить сирень из веточки, разберем пошагово.

Утром острым ножом вырезаем веточки внутри куста. Нарезаем из них черенки: на каждом оставляем не менее двух почек. Нижние листья срезаем полностью: так меньше будет испаряться вода.

Подготовленные черенки на сутки оставляем в растворе стимуляторов корнеобразования, а затем пересаживаем в тару с влажной смесью: это может быть песок и торф.

Побеги погружаем в грунт на 1.5-2 см. Сверху накрываем обрезанной пластиковой бутылкой. Следим, чтобы черенкам было тепло (22-24°C) и влажно (80-90%), это ускорит появление корешков. Иногда проветриваем “тепличку”. Когда появятся корешки, а это произойдет где-то через месяц — пересаживаем растение на постоянное место. Высадить в сад молодую сирень можно осенью, но лучше дорастить ее в горшке до весны.

Теперь ты знаешь, как размножить сирень из веточки. Способ очень простой и, пожалуй, самый популярный из всех. Зацветет твой куст при размножении черенкованием через 4-5 лет.

Как размножить сирень порослью

Куст сирени активно дает поросль, она быстро и довольно сильно загущает его, так что опытные садоводы знают, что иногда с ней приходится даже бороться. Но поросль сирени — отличный материал для размножения. Им можно поделиться с соседями, а от них получить новый сорт.

Брать поросль от маточного куста можно как осенью, так и весной.

Как размножить сирень порослью, если пересаживаешь весной:

ищем побеги не менее 5-7 см высотой, аккуратно отделяем их вместе с корнями и пересаживаем на другое место под пластиковые или стеклянные бутылки — создаем тепличную атмосферу для того, чтобы прижились;

через 2 недели снимаем укрытие, но, если солнце жгучее, притеняем растение, иначе сгорит.

Как размножить сирень порослью, если пересаживаешь осенью:

уже в сентябре побеги полностью деревенеют и обладают прекрасно развитой и прочной корневой системой. Поэтому делать им “парничок” после пересаживания уже не нужно;

сразу пересаживаем на новое место. А вот на зиму молодые кустики следует прикрыть листьями, чтобы не померзли.

Интересный факт: поросль вокруг куста — вовсе не побеги от корней. На самом деле такую ​​поросль дают почки, расположенные выше корневой шейки растения.

Как можно размножить сирень отводками

Абсолютно все сорта сирени прекрасно размножаются отводками, которые получают после окучивания молодой поросли кустов. Как это сделать?

Осенью куст сирени обрезаем под корень. Весной, после того как побеги немного отросли, перетаскиваем их медной проволокой у основания или делаем кольцевые надрезы. Подобный способ стимулирует образование корней. Обработанные побеги окучиваем землей на половину длины. За лето в местах перетяжек или надрезов вырастут корни. Где-то в сентябре или в начале октября землю разгребаем и секатором срезаем готовые к посадке молодые растения.

А можешь попробовать еще другой, так называемый, китайский способ размножения отводками.

3-4-х летнюю сирень осенью срезаем, оставляя пенек с двумя парами почек. Весной новые побеги снова обрезаем на том же уровне. Так делаем до отрастания около восьми побегов. Рано весной их раскладываем в бороздки вокруг куста и присыпаем грунтом. Осенью ты будешь иметь уже вполне полноценные растения. Их отделяем секатором и высаживаем в сад.

Надеемся, ты убедился, что рассадить куст — дело нехитрое, и теперь знаешь, как размножить сирень из веточки, отводками или порослью. И сможешь самостоятельно вырастить красивый душистый куст.

Если ты любишь цветы, читай о том, как посадить сирень, чтобы потом годами любоваться пышными гроздьями.

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