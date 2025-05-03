Як розмножити бузок: секрети розкішного цвітіння

Бузок неймовірно гарний та зовсім невибагливий. Посади його в саду — і отримаєш красеня, який не потребуватиме особливих турбот. Наразі вивели близько двох тисяч сортів бузку, тож, звісно, хочеться здивувати себе та інших чимось особливим: скажімо, ліловим або рожевим кущем, а може — білосніжним махровим? Як розмножити бузок — розповімо в нашому матеріалі.

Найбільш поширеними методами розмноження бузку є:

живцями, або, як кажуть, “з гілочки”;

порослю;

відведенням.

Розглянемо кожен спосіб, його переваги та терміни, адже деякі способи кращі для осені, а деякі — для весни.

Як розмножити бузок живцями, тобто “з гілочки”

Спочатку шукаємо потрібну гілочку: найкраще — з куща віком до шести років. Ідеальний час, аби розпочати живцювання — пора цвітіння.

Як розмножити бузок з гілочки, розберемо покроково.

Вранці гострим ножем вирізаємо гілочки з середини куща. Нарізаємо з них живці: на кожному лишаємо не менше двох бруньок. Нижнє листя зрізаємо повністю — так менше випаровуватиметься вода.

Підготовлені живці на добу залишаємо в розчині стимуляторів коренеутворення, а потім пересаджуємо в тару з вологою сумішшю: це може бути пісок і торф.

Пагони занурюємо в грунт на 1.5-2 см. Зверху накриваємо обрізаною пластиковою пляшкою. Слідкуємо, щоб живцям було тепло (22-24 ° C) і волого (80-90%), це прискорить появу корінців. Інколи провітрюємо “тепличку”. Коли з’являться корінці, а це станеться десь за місяць — пересаджуємо рослину на постійне місце.

Висадити в сад молодий бузок можна восени, але краще доростити його в горщику до весни.

Тепер ти знаєш, як розмножити бузок з гілочки. Спосіб дуже простий і, мабуть, найпопулярніший з усіх. Зацвіте твій кущ при розмноженні живцюванням через 4-5 років.

Як розмножити бузок порослю

Кущ бузку активно дає поросль, вона швидко і доволі сильно загущує його, тож досвідчені садівники знають, що інколи з нею доводиться навіть боротися. Та поросль бузку — чудовий матеріал для розмноження. Ним можна поділитися з сусідами, а від них отримати новий сорт.

Брати поросль від маточного куща можна як восени, так і навесні.

Як розмножити бузок порослю, якщо пересаджуєш навесні:

шукаємо пагони не менш як 5-7 см висотою, акуратно відокремлюємо їх разом з корінням та пересаджуємо на інше місце під пластикові або скляні пляшки — створюємо тепличну атмосферу для того, аби прижилися;

За 2 тижні знімаємо укриття, але, якщо сонце пекуче, притіняємо рослину, інакше вона згорить.

Як розмножити бузок порослю, якщо пересаджуєш восени:

вже у вересні пагони повністю дерев’яніють й мають чудово розвинену і міцну кореневу систему. Тому робити їм “парничок” після пересаджувана вже не потрібно;

одразу пересаджуємо на нове місце. А от на зиму молоді кущики слід прикрити листям, аби не померзли.

Цікавий факт: поросль навколо куща — зовсім не є пагонами від коріння. Насправді такі паростки дають бруньки, розташовані вище кореневої шийки рослини.

Як можна розмножити бузок відводками

Абсолютно всі сорти бузку чудово розмножуються відводками, які отримують після підгортання молодої порослі кущів. Як це зробити?

Восени кущ бузку обрізаємо під корінь. Навесні, після того, як пагони трохи відросли, перетягуємо їх мідним дротом біля основи або робимо кільцеві надрізи. Подібний спосіб стимулює утворення коренів. Оброблені пагони підгортаємо землею на половину довжини. За літо в місцях перетяжок або надрізів виросте коріння. Десь у вересні, або на початку жовтня землю розгрібаємо і секатором зрізаємо готові до посадки молоді рослини.

А можеш спробувати іще інший, так званий, китайський спосіб розмноження відведенням.

3-4-х річний бузок восени зрізаємо, залишаючи пеньок з двома парами бруньок. Навесні нові пагони знову обрізаємо на тому ж самому рівні. Так робимо до відростання десь восьми пагонів. Рано навесні їх розкладаємо їх в борозенки навколо куща та присипаємо ґрунтом.

Восени ти матимеш вже цілком повноцінні рослини. Їх відокремлюємо секатором і висаджуємо в сад.

Сподіваємося, ти переконався, що розсадити кущ — справа нехитра, і тепер знаєш, як розмножити бузок з гілочки, відведенням або порослю. І зможеш самостійно виростити красивий духмяний кущ.

Якщо ти любиш квіти, тобі може бути цікаво, як посадити бузок, щоб потім роками милуватися пишними гронами. Читай про це в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.