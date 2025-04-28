Як посадити бузок, щоб потім роками милуватися пишними гронами квітів

Найбільшу чарівність весні надає цвітіння садів, і не тільки плодових дерев, а й декоративних кущів. Бузок серед них — визнаний фаворит. Його ароматні грона чудово пахнуть і мають прекрасний вигляд у букеті. Ну а як посадити бузок, щоб ріс здоровим і радував довгі роки — розповідаємо у матеріалі.

Коли і як посадити бузок

Найкращий час для посадки бузку — рання весна: березень-квітень або осінь: жовтень-листопад, коли рослини ще повністю не вийшли зі стану спокою.

Загалом в Україні можна скористатися обома варіантами, але весняна посадка дозволить кущу краще адаптуватися до нового місця, тож вона у пріоритеті.

Щоб посадити бузок, обери захищене від вітрів сонячне місце і правильно підготуй землю.

Викопай яму діаметром приблизно 50 см і такої ж глибини. На дно поклади хороший дренажний шар із битої цегли або гальки.

Потім насип горбик родючого ґрунту, змішаного з перегноєм, його потрібно взяти 10–15 кг (цієї кількості вистачить для живлення коріння протягом принаймні двох років).

Додай 30-35 г суперфосфату та 200-250 г золи (для розкислення землі). Саджанець встанови на горбик, розправ коріння і засип ґрунтом, злегка утрамбуй. От і все, жодних складнощів, але є нюанси, які варто знати.

Приміром, перш ніж посадити бузок, замочи коріння саджанця в розчині стимулятора коренеутворення. А кущ намагайся посадити так, щоб коренева шийка саджанця була нижче рівня ґрунту на два-три сантиметри. А якщо садиш щеплений саджанець, місце щеплення має бути на рівні ґрунту або трохи вище.

​Після посадки добре полий кущ, вилий не менше відра води. У перші тижні зволожуй його регулярно, слідкуй, щоб ґрунт сильно не просихав.

Щоб не втрачати вологу, замульчуй землю навколо куща торфом або перегноєм.

Як посадити бузок з гілочки

Якщо тобі дуже сподобався якийсь кущ, логічним буде питання, чи можна розмножити його, зрізавши кілька гілочок. І тут для тебе добра новина: так, бузок можна розмножити живцями, тобто посадити його з гілочки.

Для цього зріж молоді пагони довжиною десь 10–15 см з двома-трьома бруньками. Нижнє листя зніми, а зріз оброби стимулятором коренеутворення.

Посади живець у зволожену суміш торфу і піску, накрий плівкою або банкою — для парникового ефекту і тримай в теплому місці. Через місяць-півтора з’являться корінці, і молодий кущик можна пересаджувати у відкритий ґрунт.

Як доглядати за бузком після посадки

Догляд за кущиком, який вкоренився, доволі простий: регулярно знищуй бур’яни та розпушуй ґрунт коло куща. Потроху підгодовуй бузок азотними добривами.

Після цвітіння видаляй зів’ялі суцвіття до першої пари листків, так ти підготуєш бузок до рясного нового цвітіння наступного року. От і вся наука.

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