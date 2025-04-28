Как посадить сирень, чтобы потом годами любоваться пышными гроздями цветов

Наибольшее обаяние весне придает цветение садов, и не только плодовых деревьев, но и декоративных кустов. Сирень среди них — признанный фаворит. Ее ароматные гроздья замечательно пахнут и отлично смотрятся в букете. Ну а как посадить сирень, чтобы росла здоровой и радовала долгие годы — рассказываем в материале.

Когда и как посадить сирень

Лучшее время для посадки сирени — ранняя весна: март-апрель или осень: октябрь-ноябрь, когда растения еще полностью не вышли из состояния покоя.

В целом в Украине можно воспользоваться обоими вариантами, но весенняя посадка позволит кусту лучше адаптироваться к новому месту, поэтому она в приоритете.

Чтобы посадить сирень, выбери защищенное от ветров солнечное место и правильно подготовь землю.

Выкопай яму диаметром примерно 50 см и такой же глубины. На дно положи хороший дренажный слой из битого кирпича или гальки.

Затем насыпь холмик плодородной почвы, смешанной с перегноем, его нужно взять 10-15 кг (этого количества хватит для питания корней в течение как минимум двух лет).

Добавь 30-35 г суперфосфата и 200-250 г золы (для раскисления земли). Саженец установи на холмик, расправь корни и засыпь грунтом, слегка утрамбуй. Вот и все, никаких сложностей, но есть нюансы, которые следует знать.

К примеру, прежде чем посадить сирень, замочи корни саженца в растворе стимулятора корнеобразования. А куст старайся посадить так, чтобы корневая шейка саженца была ниже уровня грунта на два-три сантиметра. А если садишь привитый саженец, место прививки должно быть на уровне почвы или чуть выше.

​После посадки хорошо полей куст, вылей не меньше ведра воды. В первые недели увлажняй его регулярно, следи, чтобы почва сильно не просыхала.

Чтобы не терять влагу, замульчируй землю вокруг куста торфом или перегноем.

Как посадить сирень из веточки

Если тебе очень понравился какой-нибудь куст, логичным будет вопрос, можно ли размножить его, срезав несколько веточек. И здесь для тебя хорошая новость: да, сирень можно размножить черенками, то есть посадить ее из веточки.

Для этого срежь молодые побеги длиной где-то 10-15 см с двумя-тремя почками. Нижние листья сними, а срез обработай стимулятором корнеобразования.

Посади черенок в увлажненную смесь торфа и песка, накрой пленкой или банкой — для парникового эффекта и держи в теплом месте. Через месяц-полтора появятся корешки, и молодой кустик можно пересаживать в открытый грунт.

Как ухаживать за сиренью после посадки

Уход за укоренившимся кустом довольно прост: регулярно уничтожай сорняки и рыхли почву возле куста. Понемногу подкармливай сирень азотными удобрениями.

После цветения удаляй увядшие соцветия до первой пары листьев, так ты подготовишь сирень к обильному новому цветению в следующем году. Вот и вся наука.

Поинтересуйся также, как обрезать сирень весной, чтобы получить пышное цветение.

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