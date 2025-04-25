Когда пикировать капусту: как понять, что растение уже готово

Весной огородники выращивают много разных культур. Сначала они занимаются выращиванием рассады, а затем пересаживают растения в открытый грунт. Этот процесс очень важен и влияет на дальнейшее развитие растения. Читай, когда пикировать капусту.

Зачем пикировать капусту

Капуста для хорошего роста нуждается в удачных условиях. Пикирование позволяет укрепить корни растения. Корешки растений начинают расти быстрее и становятся сильнее. Также это улучшает общий рост, ведь капуста получает больше места, света и питательных веществ. Кроме того, этот процесс позволяет выбрать лучшие всходы, соответственно и урожай будет лучше.

Пикирование капусты помогает сформировать ей большие листья.

Если ты начинающий в садоводстве или давно увлекаешься темой огородничества — мы подготовили советы, когда пикировать капусту весной 2025. Самое время, погода уже готова!

Когда пикировать капусту

Капусту можно пикировать на 10-14 день после всходов. На растении должно быть 2 настоящих листика. Есть и другие признаки того, что она готова к пересадке: стебель становится толще, а корни начинают развиваться.

За два часа до пикирования нужно полить рассаду, чтобы земля была влажной, но не липкой. Пересаживать капусту можно в торфяные или пластиковые стаканчики. Первые можно сразу сажать в грунт, а вот во вторых нужно делать дырки для дренажа, чтобы уходила лишняя влага.

Помни, что ранняя капуста растет быстрее, поэтому ее можно пикировать раньше. Поздняя капуста может оставаться в горшке подольше.

Важно выбрать качественную почву, ведь от этого зависит рост и развитие растений. Лучше всего, если земля будет питательна и будет хорошо пропускать воздух. Для удобства можно использовать уже готовый субстрат, предназначенный для овощных культур. Если ты хочешь приготовить смесь самостоятельно, соблюдай правильные пропорции. Смешай речной песок, компост и почву в соотношении 2:1:1.

Во время пересадки очень важно не повредить корни, ведь если это сделать, растение станет болезненным.

После пересадки капусты нужно обеспечить длительное освещение, которое можно снабдить специальными фитолампами. Ведь свет должен длиться не менее 12–14 часов в сутки. Оптимальная дневная температура для роста — +15-18°C, а ночью — около +10-12°C.

Прежде чем высаживать рассаду капусты в открытую почву, ее следует постепенно адаптировать к условиям внешней среды. Закаливание начинают примерно за 10–14 дней до пересадки: растения ежедневно выносят на свежий воздух постепенно увеличивая продолжительность пребывания. К моменту высадки капуста должна иметь от 4 до 6 настоящих листьев и хорошо развитый, устойчивый стебель.

Следует не только правильно посадить, но и собрать урожай. Ранее мы рассказывали, когда собирать капусту.

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