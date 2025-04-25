Садоводство и огород

Когда пикировать капусту: как понять, что растение уже готово

Богдана Макалюк, журналист сайта 25 апреля 2025, 11:15
Когда пикировать капусту
Фото Unsplash
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