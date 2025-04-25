Коли пікірувати капусту: як зрозуміти, що рослина вже готова

Навесні городники вирощують багато різних культур. Спершу вони займаються вирощуванням розсади, а потім пересаджують рослини у відкритий ґрунт. Цей процес дуже важливий і впливає на подальший розвиток рослини. Читай, коли пікірувати капусту.

Навіщо пікірувати капусту

Капуста для хорошого росту потребує вдалих умов. Пікірування дозволяє зміцнити корені рослини. Корінці рослин починають рости швидше і стають сильнішими. Також це покращує загальний ріст, адже капуста отримує більше місця, світла і поживних речовин. Крім того, цей процес дозволяє вибрати найкращі сходи, відповідно і врожай буде кращий.

Пікірування капусти допомагає сформувати їй великі листки.

Якщо ти початківець у садівництві або ж давно захоплюєшся темою городництва — ми підготували поради, коли пікірувати капусту весною 2025.

Коли пікірувати капусту

Капусту можна пікірувати на 10−14 день після сходів. На рослині має бути 2 справжні листочки. Є й інші ознаки того, що вона готова до пересадки: стебло стає товстішим, а корені починають розвиватися.

За дві години до пікірування треба полити розсаду, щоб земля була вологою, але не липкою. Пересаджувати капусту можна у торф’яні або пластикові стаканчики. Перші можна відразу саджати в ґрунт, а от в других треба робити дірки для дренажу, щоб йшла зайва волога.

Пам’ятай, що рання капуста росте швидше, тому її можна пікірувати раніше. Пізня капуста може залишатися в горщику довше.

Важливо обрати якісний ґрунт, адже від цього залежить ріст і розвиток рослин. Найкраще, якщо земля буде поживна та добре пропускатиме повітря. Для зручності можна скористатися вже готовим субстратом, призначеним для овочевих культур. Якщо ти хочеш приготувати суміш самостійно, то дотримуйся правильних пропорцій. Змішай річковий пісок, компост і ґрунт у співвідношенні 2:1:1.

Під час пересадки дуже важливо не пошкодити корені, адже якщо це зробити, рослина стане хворобливою.

Після пересаджування капусті потрібно забезпечити тривале освітлення, яке можна забезпечити спеціальними фітолампами. Адже світло має тривати щонайменше 12–14 годин на добу. Оптимальна денна температура для росту — +15–18 °C, а вночі — близько +10–12 °C.

Перш ніж висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт, її слід поступово адаптувати до умов зовнішнього середовища. Загартовування починають приблизно за 10–14 днів до пересадки: рослини щодня виносять на свіже повітря, поступово збільшуючи тривалість перебування. До моменту висадки капуста повинна мати від 4 до 6 справжніх листків і добре розвинене, стійке стебло.

