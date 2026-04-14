Когда сажать гладиолусы весной 2026 — оптимальные сроки

Эстетичные и невероятно красивые цветы, которые являются гордостью каждого сада – это гладиолусы. Если ты хочешь вырастить такие цветы у себя на клумбе, в материале мы рассказываем, когда сажать гладиолусы весной 2026.

Когда сажать гладиолусы весной 2026: сроки посадки

Оптимальным временем для высадки гладиолусов является вторая половина весны, ведь температура почвы будет выше 10 °C, и тогда они не замерзнут и смогут качественно расти.

То есть сажать гладиолусы можно с середины апреля по конец мая. Жителям северных и западных регионов Украины лучше всего дождаться мая, а жители южных и восточных областей могут начинать высаживать цветы раньше.

Важным этапом в выращивании гладиолусов является выбор луковиц. Они должны быть блестящими, упругими, иметь центральный побег без внешних дефектов. Обращай внимание на то, чтобы прикорневые бугорки были светлого, а не коричневого цвета.

Каждый год гладиолусам рекомендуется менять место высадки. Лучше всего для них подходит участок под солнцем без сквозняков.

Почва для гладиолусов должна быть песчано-глиняной. Перед высадкой перекопай землю, по желанию добавь удобрение для цветов. Органические удобрения использовать не стоит, но можно прибегнуть к калийным и фосфорным подкормкам.

Как правильно сажать гладиолусы в открытый грунт

Если ты определился(-лась) с местом, подготовил(-а) луковицы и почву, можно начинать сажать гладиолусы. Для этого возьми луковицы и убери лишние чешуйки, нужно оставить всего один побег.

Чтобы обеззаразить места отрезанных чешуек и побегов, точечно обработай их активированным углем или зеленкой. Если у тебя есть дорогой и хороший сорт гладиолусов, который тебе хотелось бы размножить, продезинфицированным ножом разрежь луковицы пополам, а места срезов обработай зеленкой.

Начинаем высадку! Небольшие луковицы сажай на глубину 2–3 см, большие — на 5–6 см побегом вверх. Между каждым будущим гладиолусом должно быть расстояние 20 см.

Луковицы лучше всего присыпать слоем песка, а затем почвой. Уход за гладиолусами достаточно прост. Поливать посадку нужно раз в неделю. Вырывай сорняки и подвязывай стебли, чтобы они не сломались в процессе роста.

