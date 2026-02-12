Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сеять бархатцы на рассаду в 2026 году: лучшие сроки и благоприятные дни

Ольга Петухова, редактор сайта 12 февраля 2026, 16:15 3 мин.
когда сеять бархатцы на рассаду 2026
Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь