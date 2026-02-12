Когда сеять бархатцы на рассаду в 2026 году: лучшие сроки и благоприятные дни

Если ты хочешь, чтобы бархатцы в 2026 году радовали тебя всё лето, важно сеять семена в правильное время, учитывая особенности разных сортов и полезные наблюдения садоводов.

Итак, когда сажать бархатцы на рассаду в 2026 — рассказываем в материале.

Когда сеять бархатцы на рассаду 2026

Бархатцы — теплолюбивые цветы, они чувствительны к холоду, поэтому короткий световой день и прохладная почва — не лучшие условия для молодых всходов.

Обычно семена начинают сеять за 6–8 недель до последних заморозков, чтобы рассада успела окрепнуть до пересадки в грунт и не вытягивалась в поисках света.

В большинстве регионов Украины оптимальное время для посева чернобрывцев на рассаду длится с середины февраля до середины апреля.

Высокорослые сорта бархатцев можно сеять раньше — в конце февраля или в начале марта, чтобы они успели сформировать крепкие стебли и корневую систему.

Низкорослые и карликовые сорта лучше сеять позже — в марте или в начале апреля.

Такие сроки посева семян на рассаду оптимальны и позволят цветам подрасти и зацвести на клумбе уже в июне.

Когда сеять семена бархатцев на рассаду 2026 по лунному календарю

Запиши себе благоприятные дни для посадки бархатцев на рассаду по лунному посевному календарю 2026:

в феврале – 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

в марте – 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31

в апреле – 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30

В эти периоды, по народным приметам, Луна способствует росту надземной части растений.

Но не только время имеет значение — ещё и хороший уход определяет, вырастут ли твои чернобрывцы здоровыми и крепкими. Чтобы получилось именно так, опытные садоводы советуют:

Взять для рассады лёгкую, питательную и хорошо дренированную почвенную смесь, чтобы избежать загнивания семян. Семена сеять неглубоко, потому что бархатцы не любят заглубления.

Для дружных всходов рассаде необходимо много света. Если весна пасмурная, стоит досвечивать рассаду фитолампами.

Перед пересадкой в открытый грунт цветы стоит постепенно закаливать: выносить на открытый балкон или на улицу на несколько часов ежедневно.

