Когда сеять базилик на рассаду 2026: перечень дат для успешной посадки растения

Базилик – одна из самых популярных пряных культур, которую украинские огородники все чаще выращивают из-за рассады. Это позволяет получить ароматную зелень на несколько недель раньше, чем при посеве в открытый грунт. Читай в материале, когда сеять базилик на рассаду 2026 года и как получить прочные всходы.

Когда сажать базилик на рассаду: идеальные даты

Оптимальный возраст рассады базилика для высадки на грядку составляет 45-60 дней. Учитывая, что эта культура очень теплолюбива и не выдерживает даже легких заморозков, переносить ее в открытую почву в Украине рекомендуют не раньше конца мая или начала июня, когда почва прогреется до +15°C.

Соответственно, лучшее время для посева семян в домашних условиях является период с 20 марта по 15 апреля.

Согласно лунному календарю садовода, для культур, дающих урожай в виде надземной части (листья), лучше всего подходит растущая фаза Луны.

Март: наиболее благоприятные дни — 20, 21, 24, 25, 29. Следует избегать посева в новолуние (18 марта) и полнолуние (3 марта).

Апрель: лучше всего сеять 19, 20, 23, 24, 28 числа. Неблагоприятные дни – 1, 17 апреля.

Май: если ты планируешь высадку в теплицу, благоприятными будут 18, 19, 22, 23, 27 мая.

Базилик на рассаду: как получить хорошие всходы

Базилик — настоящий “тропик”. Для быстрого прорастания семян (на 5-7 день) необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне +23…+25°C. После появления всходов ее можно немного снизить, чтобы рассада не вытягивалась.

В марте и апреле световой день еще недостаточно долог для активного роста базилика. Рассаде нужно минимум 10–12 часов яркого света. Если твои окна выходят на север, следует использовать фитолампы.

Базилик подвержен заболеванию “черная ножка”. Чтобы избежать гибели побегов, поливай землю только тогда, когда верхний слой стал сухим, а также избегай застоя воды в поддоне.

