Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сеять базилик на рассаду 2026: перечень дат для успешной посадки растения

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 февраля 2026, 16:00 2 мин.
когда сеять базилик на рассаду
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь