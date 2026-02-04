Коли сіяти базилік на розсаду 2026: перелік дат для успішної посадки рослини

Базилік — одна з найпопулярніших пряних культур, яку українські городники все частіше вирощують через розсаду. Це дозволяє отримати ароматну зелень на кілька тижнів раніше, ніж при посіві у відкритий ґрунт. Читай в матеріалі, коли сіяти базилік на розсаду 2026 та як отримати міцні сходи.

Коли садити базилік на розсаду: ідеальні дати

Оптимальний вік розсади базиліка для висадки на грядку становить 45–60 днів. Враховуючи, що ця культура надзвичайно теплолюбна і не витримує навіть легких приморозків, переносити її у відкритий ґрунт в Україні рекомендують не раніше кінця травня або початку червня, коли ґрунт прогріється до +15°C.

Відповідно, найкращим часом для посіву насіння в домашніх умовах є період з 20 березня по 15 квітня.

Згідно з місячним календарем садівника, для культур, що дають урожай у вигляді надземної частини (листя), найкраще підходить фаза Місяця, що росте.

Березень: найбільш сприятливі дні — 20, 21, 24, 25, 29. Варто уникати посіву в молодик (18 березня) та повню (3 березня).

Квітень: найкраще сіяти 19, 20, 23, 24, 28 числа. Несприятливі дні — 1, 17 квітня.

Травень: якщо ти плануєш висадку в теплицю, сприятливими будуть 18, 19, 22, 23, 27 травня.

Базилік на розсаду: як отримати гарні сходи

Базилік — справжній “тропік”. Для швидкого проростання насіння (на 5–7 день) необхідно підтримувати температуру в приміщенні на рівні +23…+25°C. Після появи сходів її можна трохи знизити, щоб розсада не витягувалася.

У березні та квітні світловий день ще недостатньо довгий для активного росту базиліка. Розсаді потрібно мінімум 10–12 годин яскравого світла. Якщо твої вікна виходять на північ, варто використовувати фітолампи.

Базилік схильний до захворювання “чорна ніжка”. Щоб уникнути загибелі паростків, поливай землю лише тоді, коли верхній шар став сухим, а також уникай застою води в піддоні.

