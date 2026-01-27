Когда сеять капусту на рассаду в 2026 году: точные даты для ранней и поздней капусты

Когда сеять капусту на рассаду зависит от того, какую именно капусту ты хочешь вырастить: раннюю или позднюю.

И логика здесь такая: рассада ранней должна быть готова к высадке в грунт тогда, когда уже минует риск заморозков, а поздние сорта должны иметь время хорошо укорениться до жаркого лета.

Поэтому о датах посева по лунному календарю самого популярного в Украине овоща и полезные советы огородникам — в материале.

Когда сеять раннюю капусту на рассаду в 2026

Обычно раннюю капусту можно сеять на рассаду уже во второй половине февраля — в начале марта. Тогда рассада к высадке в грунт (примерно конец апреля — начало мая) успеет хорошо подрасти, но не перерасти.

Ранняя капуста любит прохладу, поэтому ранней весной она хорошо развивается в комнате на подоконнике или в теплице. Главное — не затягивать с ее пересадкой, потому что переросшая рассада становится слабой и может плохо формировать кочан.

Когда сеять позднюю капусту на рассаду в 2026

Позднюю капусту стоит сеять в середине марта или даже в первой половине апреля. Здесь важно, чтобы рассада была крепкой и хорошо закаленной, и чтобы высадить ее в грунт, когда еще не будет сильной жары — то есть в мае, а иногда даже в первой половине июня.

Раннеспелые сорта капусты можно сеять на рассаду за 50–60 дней до того, как планируешь высаживать в грунт.

Среднеспелые сорта — за 30–40 дней от посева до пересадки.

Позднеспелые сорта стоит сеять на рассаду за 60–70 дней до пересадки в грунт.

Благоприятные дни для посадки капусты по лунному календарю 2026

В феврале 2026 года — 1, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28.

В марте 2026 — 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27.

В апреле 2026 — 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23.

В целом благоприятные дни для посадки связаны с фазой растущей Луны, именно в такие дни лучше всего высаживать овощи, которые формируются над землей.

А узнать фазы Луны ты можешь из нашего посевного календаря на 2026 год.

Как правильно подготовить семена и грунт для посадки рассады

Чтобы урожай был щедрым, готовь его уже с момента посадки рассады. Сначала отберите самые крупные, ровные и здоровые семена.

Замочи их в слабом растворе марганцовки (1 г на 1 литр воды) на 20–30 минут, после чего тщательно промой под проточной водой.

Чтобы ускорить прорастание, семена можно дополнительно замочить в теплой воде (+25–30 °C) на 12 часов, при этом воду следует менять несколько раз.

Если хочешь защитить рассаду от грибковых заболеваний, можно использовать биопрепараты или протравители: например, Фитоспорин-М (как биозащиту) или комплексные протравители типа Престиж или Максим (по инструкции производителя).

После обработки семена можно стимулировать для роста — замочить их в слабом растворе Эпина или Циркона (по инструкции) на 6–8 часов.

Грунт для рассады капусты должен быть питательным и рыхлым. Самый простой вариант — купить готовую торфяно-земельную смесь для капусты.

Но землю можно приготовить и самостоятельно: взять 50% садовой земли, 30% перегноя и 20% песка или кокосового субстрата.

Можно также добавить древесную золу, примерно 1 стакан на 10 литров грунта, или совсем немного комплексного минерального удобрения для рассады (1–2 г на 1 л грунта).

Если грунт с огорода, его обязательно нужно дезинфицировать — пролить кипятком и выдержать сутки до охлаждения или прогреть в духовке при температуре +80–+100 °C в течение 30 минут.

Также для обеззараживания можно использовать биопрепараты типа Фитоспорин-М.

