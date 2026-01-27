Коли сіяти капусту на розсаду в 2026: точні дати для ранньої та пізньої капусти

Коли сіяти капусту на розсаду залежать від того, яку саме капусту ти хочеш виростити: ранню чи пізню.

І логіка тут така: розсада ранньої має бути готова до висадки в ґрунт тоді, коли вже мине ризик заморозків, а пізні сорти повинні мати час добре вкоренитися до спекотного літа.

Тож про дати посіву за місячним календарем найпопулярнішого в Україні овочу та корисні поради городникам — у матеріалі.

Коли сіяти ранню капусту на розсаду в 2026

Зазвичай ранню капусту можна сіяти на розсаду вже у другій половині лютого — на початку березня. Тоді розсада до висадки в ґрунт (десь кінець квітня — початок травня) встигне добре підрости, але не перерости.

Рання капуста любить прохолоду, тому ранньою весною вона добре розвивається в кімнаті на підвіконні або в теплиці. Головне — не тягнути з її пересадкою, бо переросла розсада стає слабкою і може погано формувати качан.

Коли сіяти пізню капусту на розсаду в 2026

Пізню капусту варто сіяти у середині березня або навіть у першій половині квітня. Тут важливо, щоб розсада була міцною і добре загартованою, і щоб висадити її в ґрунт, коли ще не буде сильної спеки — тобто у травні, а інколи навіть у першій половині червня.

Ранньостиглі сорти капусти можна сіяти на розсаду за 50–60 днів до того, як плануєш висадити у ґрунт.

Середньостиглі сорти – за 30-40 днів від посіву до пересадки.

Пізньостиглі сорти варто сіяти на розсаду за 60–70 днів до пересадки в ґрунт.

Сприятливі дні для посадки капусти за місячним календарем

В лютому 2026 року — 1, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28.

В березні 2026 – 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27.

В квітні 2026 – 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23.

Загалом сприятливі дні для посадки пов’язані з фазою Місяця, що зростає, саме в такі дні найкраще висаджувати овочі, які формуються над землею.

А дізнатися фази Місяця ти можеш з нашого посівного календаря на 2026 рік.

Як правильно підготувати насіння та ґрунт для посадки розсади

Щоб врожай був щедрим, готуй його вже з моменту посадки розсади. Спочатку відбери найбільше, рівне і здорове насіння.

Замочи його у слабкому розчині марганцівки (1 г на 1 літр води) на 20-30 хвилин, після чого ретельно промий під проточною водою.

Щоб прискорити проростання, насіння можна додатково замочити в теплій воді (+25-30 °C) на 12 годин, при цьому воду слід міняти кілька разів.

Якщо хочеш захистити розсаду від грибкових хвороб, можна використовувати біопрепарати або протруйники: наприклад, Фітоспорин-М (як біозахист) або комплексні протруйники типу Престиж чи Максим (за інструкцією виробника).

Після обробки насіння можна стимулювати для росту – замочити його в слабкому розчині Епіну або Циркону (за інструкцією) на 6-8 годин.

Ґрунт для розсади капусти має бути поживним та пухким. Найпростіший варіант — купити готову торф’яно-земельну суміш для капусти.

Але землю можна приготувати і самому: взяти 50% садової землі, 30% перегною і 20% піску або кокосового субстрату.

Можна також додати деревну золу, приблизно 1 склянку на 10 літрів ґрунту, або зовсім трохи комплексного мінерального добрива для розсади (1–2 г на 1 л ґрунту).

Якщо ґрунт з городу, його обов’язково потрібно дезінфікувати — пролити окропом і витримати добу до охолодження або прогріти в духовці при температурі +80–+100 °C протягом 30 хвилин.

Також для знезараження можна використовувати біопрепарати типу Фітоспорин-М.

Дізнайся також: як виростити пекінську капусту, щоб вона не зацвіла та зав’язала великі качани.

