Когда сеять сельдерей на рассаду в 2026: календарь посева и секреты выращивания

Сельдерей — медленное растение, у него длительный вегетационный период, поэтому и сеют его раньше многих других овощей.
Итак, когда время сеять сельдерей на рассаду в 2026 году — делимся полезными советами.
Когда лучше сеять корневой, черешковый и листовой сельдерей на рассаду 2026
Корневой сельдерей оптимально сеять с конца января, примерно 25-26 января по лунному календарю 2026 года. Такие сроки позволяют рассаде набрать силу до посадки в грунт.
Черешковый и листовой сельдерей лучше сеять в конце февраля, примерно с 20 февраля, а при необходимости посев можно добавить и в середине марта — с 15-16 марта по лунному календарю.
Почему именно в эти даты? Потому что семена овоща очень мелкие и плохо прорастают, а эти сроки гарантируют, что вы пересадите рассаду в грунт, когда не будет риска возвращения заморозков.
Сколько времени растёт рассада сельдерея и когда её пересаживать в грунт
Сельдерей — овощ, который точно не спешит: от посева до пересадки на грядку проходит примерно 8–12 недель. За это время сеянцы должны сформировать 4–5 настоящих листьев и иметь крепкую корневую систему.
Обычно в Украине рассаду высаживают:
- Корневой сельдерей — в конце апреля.
- Черешковый и листовой — в начале мая, когда грунт прогреется и ночные заморозки больше не вернутся.
Перед посадкой нужно закалить рассаду: несколько дней выносить её на свежий воздух, сначала на пару часов, затем на целый день — так растение не получит стресса во время пересадки.
Как правильно выращивать рассаду сельдерея 2026
Как и любая рассада, сельдерей требует света, тепла и постоянного увлажнения.
Идеально держать рассаду при температуре не ниже +15 °C, а после появления всходов — около +18…+20 °C.
Семена можно слегка присыпать землёй или просто прижать к поверхности, не нужно сильно заглублять — для прорастания им нужен свет.
Земля должна быть влажной, но не сырой, чтобы не развивались болезни, например, “чёрная ножка”.
Когда на рассаде появятся 2–3 настоящих листка, её нужно пересадить в отдельные маленькие горшочки — там будет больше места для корней.
Маленькие хитрости для лучшего урожая сельдерея
- Замачивай семена в тёплой воде на 12-24 часа перед посевом — это ускоряет и повышает их всхожесть.
- Регулярно рыхли землю под рассадой — это улучшает доступ воздуха к корням.
- Поливай через поддон — так растения получают воду снизу, а верхний слой грунта не закисает и не образуется грибок.
