Когда сеять сельдерей на рассаду в 2026: календарь посева и секреты выращивания

Сельдерей — медленное растение, у него длительный вегетационный период, поэтому и сеют его раньше многих других овощей.

Итак, когда время сеять сельдерей на рассаду в 2026 году — делимся полезными советами.

Когда лучше сеять корневой, черешковый и листовой сельдерей на рассаду 2026

Корневой сельдерей оптимально сеять с конца января, примерно 25-26 января по лунному календарю 2026 года. Такие сроки позволяют рассаде набрать силу до посадки в грунт.

Черешковый и листовой сельдерей лучше сеять в конце февраля, примерно с 20 февраля, а при необходимости посев можно добавить и в середине марта — с 15-16 марта по лунному календарю.

Почему именно в эти даты? Потому что семена овоща очень мелкие и плохо прорастают, а эти сроки гарантируют, что вы пересадите рассаду в грунт, когда не будет риска возвращения заморозков.

Читать по теме В чем польза и вред корня сельдерея: хотя внешне специфический, влияние на здоровье имеет большое Если в магазине ты обходишь стороной корень сельдерея, читай наш материал!

Сколько времени растёт рассада сельдерея и когда её пересаживать в грунт

Сельдерей — овощ, который точно не спешит: от посева до пересадки на грядку проходит примерно 8–12 недель. За это время сеянцы должны сформировать 4–5 настоящих листьев и иметь крепкую корневую систему.

Обычно в Украине рассаду высаживают:

Корневой сельдерей — в конце апреля.

Черешковый и листовой — в начале мая, когда грунт прогреется и ночные заморозки больше не вернутся.

Перед посадкой нужно закалить рассаду: несколько дней выносить её на свежий воздух, сначала на пару часов, затем на целый день — так растение не получит стресса во время пересадки.

Как правильно выращивать рассаду сельдерея 2026

Как и любая рассада, сельдерей требует света, тепла и постоянного увлажнения.

Идеально держать рассаду при температуре не ниже +15 °C, а после появления всходов — около +18…+20 °C.

Семена можно слегка присыпать землёй или просто прижать к поверхности, не нужно сильно заглублять — для прорастания им нужен свет.

Земля должна быть влажной, но не сырой, чтобы не развивались болезни, например, “чёрная ножка”.

Когда на рассаде появятся 2–3 настоящих листка, её нужно пересадить в отдельные маленькие горшочки — там будет больше места для корней.

Маленькие хитрости для лучшего урожая сельдерея

Замачивай семена в тёплой воде на 12-24 часа перед посевом — это ускоряет и повышает их всхожесть.

Регулярно рыхли землю под рассадой — это улучшает доступ воздуха к корням.

Поливай через поддон — так растения получают воду снизу, а верхний слой грунта не закисает и не образуется грибок.

Читай также, нужно ли замачивать семена перед посадкой — рассказываем, какие культуры стоит замачивать и в чём.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!