Коли сіяти селеру на розсаду у 2026: календар посіву і секрети вирощування

Селера — повільна рослина, вона має довгий вегетаційний період, тому її починають сіяти раніше багатьох інших овочів.

Тож коли час сіяти селеру на розсаду у 2026 — ділимося корисними порадами.

Коли краще сіяти кореневу, черешкову і листову селеру на розсаду 2026

Кореневу селеру оптимально сіяти з кінця січня, приблизно 25-26 січня за місячним календарем 2026 року. Такі строки дозволяють розсаді набрати силу до посадки в ґрунт.

Черешкову та листову селеру краще сіяти наприкінці лютого, приблизно з 20 лютого, а при потребі посів можна додати і в середині березня – з 15–16 березня за Місячним календарем.

Чому саме в ці дати? Тому що насіння овочу дуже дрібне і погано проростає, а ці строки гарантують, що ти пересадиш розсаду в ґрунт, коли не буде ризику повернення заморозків.

Читати на тему У чому користь і шкода кореня селери: хоча зовні специфічний, вплив на здоров’я має великий Якщо в магазині ти оминаєш корінь селери, читай наш матеріал!

Скільки часу росте розсада селери і коли її пересаджувати в ґрунт

Селера — овоч, який точно не поспішає: від посіву до пересадки на грядку проходить приблизно 8-12 тижнів. За цей час сіянці мають сформувати 4-5 справжніх листків і мати міцну кореневу систему.

Зазвичай в України розсаду висаджують:

Кореневу селеру — наприкінці квітня.

Черешкову та листову — на початку травня, коли ґрунт прогріється і нічні заморозки більше не повертатимуться.

Перед посадкою потрібно закалити розсаду: кілька днів виносити її на свіжий повітря, спочатку на пару годин, потім на цілий день — так рослина не отримає стресу під час пересадки.

Як правильно вирощувати розсаду селери 2026

Як і будь-яка розсада, селера потребує світла, тепла і постійної зволоженості.

Ідеально тримати розсаду при температурі не нижче +15 °C, а після появи сходів — близько +18…+20 °C.

Насіння можна злегка присипати ґрунтом або просто притиснути до поверхні, не потрібно сильно заглиблювати – для проростання йому потрібно світло.

Земля має бути вологою, але не сирою, щоб не розвивалися хвороби, приміром, “чорна ніжа”.

Коли на розсаді з’являться 2-3 справжніх листки, її потрібно пересадити в окремі маленькі горщики — там буде більше місця для коренів.

Маленькі хитрощі для кращого врожаю селери

Замочуй насіння у теплій воді на 12-24 години перед посівом — це прискорює і підвищує його схожість.

Регулярно рихли ґрунт під розсадою — це покращує доступ повітря до коренів.

Поливай через піддон — так рослини отримують воду знизу, а верхній шар ґрунту не буде закисати і не утвориться грибок.

Читай також, чи потрібно замочувати насіння перед посадкою — розповідаємо, які культури варто та в чому.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!