Хоч зовні специфічний, вплив на здоров’я має великий! У чому користь і шкода кореня селери

В овочевому відділі чи не найменше уваги отримує корінь селери. Він непримітний, багато слави не має, та й як його їсти? Якщо ти так і думаєш, читай у нашому матеріалі детальніше, у чому користь та шкода кореня селери.

Корінь селери: користь, шкода та методи вживання

Про користь і шкоду кореня селери детально розповіло видання Healthline. Селера є частиною сімейства окружкових, до якого входить також морква, пастернак і петрушка.

Багато хто не зважає на корінь селери, і думає, що поживність і низька калорійність є лише у стеблах. Смак коріння селери нагадує смак стебел. Його можна вживати сирим або ж додавати до страв. Корінь селери добре смакує у вареному, смаженому та печеному вигляді.

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У корені селери містяться такі вітаміни та поживні речовини: клітковина, вітамін B6, С, К, фосфор, марганець. Це до того ж недороге джерело антиоксидантів. Але під час термічної обробки корінь селери може втрачати деякі корисні властивості.

Якщо додати корінь селери до раціону, можна забезпечити такий вплив на організм:

регуляція тиску;

нейтралізація великого споживання солі;

зменшення ризиків інсульту та інших серцевих захворювань;

зміцнення кісток;

зменшення поширення запальних процесів та ракових клітин в організмі.

Не варто їсти корінь селери вагітним та жінкам на грудному вигодовуванні. Також людям, які мають проблеми з нирками, перед споживанням кореня селери варто проконсультуватися з лікарем. Не варто додавати його до раціону тим, хто має гастрит та виразку.

Корінь селери буде корисним людям, які хочуть схуднути та зменшити кількість холестерину у крові. Додавати його можна у салати, супи, пюре. Також його можна маринувати і смажити!

Тож попри нестандартний вигляд, корінь селери має багато корисних властивостей. Спробуй приготувати його та додати в раціон, щоб покращити тиск, зміцнити кістки та зменшити запальні процеси в організмі.

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