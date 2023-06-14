Чим корисна сочевиця і які страви з неї можна приготувати: пояснює нутриціологиня

Сочевиця — це популярна азіатська крупа, яка не втрачає своїх позицій й у Європі. У неї доволі приємний смак, хороша калорійність та корисні якості.

До того ж її доволі легко можна приготувати у домашніх умовах. Чим корисна сочевиця і які страви з неї можна зробити — читай в матеріалі.

Чим корисна сочевиця і які вітаміни в ній містяться

Сочевична крупа — джерело вітамінів (А, групи В, Е, РР), а також необхідних організму мікроелементів. Наприклад, цинку, йоду, марганцю, міді, сірки тощо. Крім цього, культура містить ненасичені жирні кислоти Омега-3 й Омега-6, клітковину і натуральні цукри.

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Сочевиця: користь і шкода

Нутриціологиня Сніжана Коханова зазначає, що сочевиця — практично рекордсмен по вмісту рослинного білка (24 г на 100 г). Крім цього, цей продукт — лідер за вмістом заліза (12 мг). Також це дуже низькокалорійний продукт.

У сочевиці міститься 120% добової норми фолієвої кислоти, а також не менше добової норми таких потрібних для нашого організму мікроелементів як бор, кремній, кобальт, молібден, нікель, селен.

Тому її вважають доступним мультимінеральним комплексом. Крім усього іншого, за словами експертки, дослідження показали, що сочевиця не накопичує токсини й радіонукліди. Значить її по праву можна вважати екопродуктом.

Сочевиця: користь і переваги над іншими крупами

Нутриціологиня зазначає, що найліпше вживати червону сочевицю. У порівнянні з іншими сортами, червона краще та швидше розварюється (оскільки проходить процес лущення), містить бета-каротин, більше вітаміну B1, заліза та калію. Це також джерело складних вуглеводів, що повільно перетравлюються та зберігають тривале відчуття ситості й бадьорості.

Червона сочевиця вариться швидше за всі інші види (протягом 10-15 хвилин), тому її часто використовують для приготування крем-супів, каш, хумусу, запіканок і начинок для пиріжків.

Під час варіння можна використовувати воду, овочевий, грибний або м’ясний бульйон, у процесі додати цибулю, часник або інші ароматні овочі (вийняти, коли вони віддадуть свій аромат).

Добре поєднується з різними оліями та маслами, вершковими соусами, сирами, зеленню, тушкованими овочами, імбиром, перцем чилі, карі, куркумою, базиліком, шафраном.

Що можна приготувати з сочевиці: список страв

суп;

котлети;

пиріг;

салати;

крем-суп;

хумус;

паштет;

м’ясо з сочевицею;

мінестроне;

рагу;

юшку;

пиріжки.

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