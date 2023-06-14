Чем полезна чечевица и какие блюда из нее можно приготовить: объясняет нутрициолог

Чечевица — популярная азиатская крупа, которая не теряет своих позиций и в Европе. У нее довольно приятный вкус, хорошая калорийность и полезные свойства.

К тому же, ее довольно легко можно приготовить в домашних условиях. Чем полезна чечевица и какие блюда из нее можно сделать — читай в материале.

Чем полезна чечевица и какие витамины в ней содержатся

Чечевичная крупа — источник витаминов (А, группы В, Е, РР), а также необходимых организму микроэлементов. Например, цинка, йода, марганца, меди, серы и т.п. Кроме этого, культура содержит ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, клетчатку и натуральные сахара.

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Чечевица: польза и вред

Нутрициолог Снежана Коханова отмечает, что чечевица практически рекордсмен по содержанию растительного белка (24 г на 100 г). Кроме этого, этот продукт — лидер по содержанию железа (12 мг). А еще это очень низкокалорийный продукт.

В чечевице содержится 120% суточной нормы фолиевой кислоты, а также не менее суточной нормы таких нужных для нашего организма микроэлементов как бор, кремний, кобальт, молибден, никель, селен.

Поэтому ее считают доступным мультиминеральным комплексом. Кроме всего прочего, по словам эксперта, исследования показали, что чечевица не накапливает токсины и радионуклиды. Значит, ее по праву можно считать экопродуктом.

Чечевица: польза и преимущества над другими крупами

Нутрициолог отмечает, что лучше употреблять красную чечевицу. По сравнению с другими сортами красная лучше и быстрее разваривается (поскольку проходит процесс шелушения), содержит бета-каротин, больше витамина B1, железа и калия. Это также источник сложных углеводов, которые медленно перевариваются и сохраняют длительное чувство сытости и бодрости.

Красная чечевица варится быстрее всех других видов (в течение 10-15 минут), поэтому ее часто используют для приготовления крем-супов, каш, хумуса, запеканок и начинок для пирожков.

При варке можно использовать воду, овощной, грибной или мясной бульон, в процессе добавить лук, чеснок или другие ароматные овощи (вынуть, когда они отдадут свой аромат).

Хорошо сочетается с разными маслами, сливочными соусами, сырами, зеленью, тушеными овощами, имбирем, перцем чили, карри, куркумой, базиликом, шафраном.

Что можно приготовить из чечевицы: список блюд

суп;

котлеты;

пирог;

салаты;

крем-суп;

хумус;

паштет;

мясо с чечевицей;

минестроне;

рагу;

уху;

пирожки.

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