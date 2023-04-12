Так все-таки суперфуд или нет? Чем полезен шпинат и почему этот продукт стоит употреблять с осторожностью

Шпинат — это универсальная зелень, которую часто добавляют в различные блюда, смузи или даже десерты. Большинство говорят, что шпинат невероятно полезен и нужен для нашего организма. Но действительно ли это так? Давай разберемся, чем полезен шпинат, какой вред бывает от него и чего на самом деле больше.

Чем полезен шпинат

Витамины и минералы

Несомненно, шпинат является источником многих витаминов и минералов. Так, в его составе есть: витамин А, витамин С, витамин К, железо, магний и кальций. Также эта зелень содержит много белка, углеводов и клетчатки. Больше белка можно найти только у молодых плодов гороха и фасоли, а также у мяса.

Снижает риск раковых заболеваний

Шпинат содержит большое количество гликолипидов. Это органические вещества, не дающие развиваться сосудам в новообразованиях, которые способны питать раковую опухоль.

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Нормализует артериальное давление

Если ты страдаешь от повышенного артериального давления, эта зелень является идеальным продуктом. Как мы уже рассказывали ранее, шпинат богат необходимыми для организма минералами, включая калий. Употребление продуктов с высоким содержанием калия помогает снизить артериальное давление.

Поддерживает сердце в здоровой форме

Шпинат может поддерживать здоровье сердца. В своем составе он содержит низкое количество жиров и холестерина, а также антиоксиданты, которые могут помочь поддерживать здоровье сердца.

Улучшает пищеварение

Шпинат содержит большое количество волокон, которые могут поддерживать здоровье пищеварительной системы и способствовать нормальному пищеварению.

Какой вред от шпината

Несомненно, клетчатка полезна для нашего организма, но если ее начать употреблять резко и в больших количествах, возможны газообразование, вздутие живота, судороги и легкая или умеренная диарея.

Чтобы избежать этого, вводи шпинат в рацион постепенно и не совмещай его с другими продуктами, богатыми клетчаткой.

В своем составе шпинат содержит щавелевую кислоту, которая способна препятствовать абсорбции. Молекулы этой кислоты называют оксалаты. Они могут образоваться от потребления слишком большого количества шпината. Оксалаты могут загрязнять кальций и железо и в результате не позволяют усвоить эти важные для организма элементы. К тому же оксалаты могут вызвать образование камней в почках.

Но это не значит, что шпинат не нужно добавлять в рацион. Достаточно лишь знать меру и не переедать.

Еще один недостаток шпината — он содержит большое количество пуринов, которые метаболизируются в организме и увеличивают количество мочевой кислоты. Поэтому людям, склонным к подагрическому артриту, стоит снизить количество шпината в своем рационе, поскольку он может вызвать серьезную боль в суставах, воспаление и припухлость.

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