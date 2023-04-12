То все-таки суперфуд чи ні? Чим корисний шпинат та чому цей продукт треба вживати з обережністю

Шпинат — це універсальна зелень, яку часто додають у різні страви, смузі чи навіть десерти. Більшість кажуть, що шпинат неймовірно корисний та потрібний для нашого організму. Та чи насправді це так? Ходімо з’ясуємо, чим корисний шпинат, яка шкода буває від нього та чого насправді більше.

Чим корисний шпинат

Вітаміни та мінерали

Безсумнівно, шпинат є джерелом багатьох вітамінів та мінералів. Так, у його складі є: вітамін А, вітамін С, вітамін К, залізо, магній та кальцій. Також ця зелень містить багато білка, вуглеводів і клітковини. Більше білка можна знайти лише у молодих плодів гороху і квасолі, а також у м’яса.

Знижує ризик ракових захворювань

Шпинат містить велику кількість гліколіпідів. Це органічні речовини, що не дають розвиватися судинам у новоутвореннях, які здатні живити ракову пухлину.

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Нормалізує артеріальний тиск

Якщо ти страждаєш від підвищеного артеріального тиску, ця зелень — ідеальний продукт. Як ми вже розповідали раніше, шпинат багатий мінералами, які потрібні організму, зокрема калієм. Вживання продуктів з високим вмістом калію допомагає знизити артеріальний тиск.

Підтримує серце у здоровій формі

Шпинат здатен підтримувати здоров’я серця. У своєму складі він містить низьку кількість жирів та холестерину, а також антиоксиданти, які можуть допомогти підтримувати здоров’я серця.

Покращує травлення

Шпинат містить велику кількість волокон, які можуть підтримувати здоров’я травної системи та сприяти нормальному травленню.

Яка шкода від шпинату

Безсумнівно, клітковина корисна для організму, але якщо її почати вживати різко та у великих кількостях, можливі газоутворення, здуття живота, судоми та легка чи помірна діарея.

Щоб уникнути цього, вводь шпинат у раціон поступово та не поєднуй його з іншими продуктами, багатими на клітковину.

У своєму складі шпинат містить щавлеву кислоту, що здатна перешкоджати абсорбції. Молекули цієї кислоти називають оксалати. Вони можуть утворитися від споживання завеликої кількості шпинату. Оксалати здатні забруднювати кальцій та залізо і, як наслідок, не дають засвоїти ці важливі для організму елементи. На додачу, оксалати можуть спричинити утворення каменів у нирках.

Та це не означає, що шпинат не потрібно додавати у раціон. Достатньо знати міру і не переїдати.

Ще один недолік шпинату — він містить велику кількість пуринів, що метаболізуються в організмі та збільшують кількість сечової кислоти. Тому людям, які схильні до подагричного артриту, варто знизити кількість шпинату у своєму раціоні, оскільки він може викликати серйозний біль у суглобах, запалення та припухлість.

Раніше ми розповідали, у чому користь і шкода фініків.

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