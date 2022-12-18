Омлет зі шпинатом та броколі: простий рецепт корисної страви від нутриціологині

Омлет — дуже поживна й корисна страва, яка ідеально підходить для сніданку. Однак класичний рецепт можуть приготувати не всі.
Молоко та кисломолочні продукти не можна вживати людям з інсулінорезистентністю, предіабетом, аутоімунними захворюваннями, тиреоїдитом Хасімото, псоріазом тощо.
Тому нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько поділилась смачним рецептом омлету зі шпинатом та броколі, який можна приготувати просто та швидко.
Фото: Анастасія Голобородько / Telegram
До омлету ідеально пасуватиме грецький салат. Він став одним з найпопулярніших у світі завдяки своєму простому поєднанню відомих овочів, солонуватої фети та кислих оливок.
Читай рецепт відомої страви від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
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