Омлет зі шпинатом та броколі: простий рецепт корисної страви від нутриціологині

Омлет — дуже поживна й корисна страва, яка ідеально підходить для сніданку. Однак класичний рецепт можуть приготувати не всі.

Молоко та кисломолочні продукти не можна вживати людям з інсулінорезистентністю, предіабетом, аутоімунними захворюваннями, тиреоїдитом Хасімото, псоріазом тощо.

Тому нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько поділилась смачним рецептом омлету зі шпинатом та броколі, який можна приготувати просто та швидко.

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Омлет зі шпинатом та броколі: інгредієнти

Шпинат — 2 великих пучки

Броколі — 2-3 пагони

Оливкова олія

Вершкове масло

Сіль

Погашені веганські дріжджі — 3 ст.л.

Рецепт омлету зі шпинатом та броколі

Розтопи вершкове масло в олії на сковорідці. Промий шпинат, але не нарізай. Подрібни суцвіття броколі. Додай усе в масло. Збий яйця в мисці з дріжджами та сіллю. Почекай хвилину, поки шпинат зменшиться за об’ємом, а потім вилий у сковорідку збиті яйця. Першу хвилину злегка помішуй омлет лопаткою, щоб яйця залили всю пательню. Потім зменш вогонь до мінімального, накрий омлет кришкою та готуй ще п’ять – сім хвилин.

До омлету ідеально пасуватиме грецький салат. Він став одним з найпопулярніших у світі завдяки своєму простому поєднанню відомих овочів, солонуватої фети та кислих оливок.

Читай рецепт відомої страви від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

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