Хотя внешне специфический, влияние на здоровье имеет большое! В чем польза и вред корня сельдерея

В овощном отделе меньше всего внимания получает корень сельдерея. Он непримечателен, много славы не имеет, да и как его есть? Если ты так и думаешь, читай в нашем материале подробнее, в чем польза и вред корня сельдерея.

Корень сельдерея: польза, вред и методы употребления

О пользе и вреде корня сельдерея подробно рассказало издание Healthline. Сельдерей является частью семейства зонтичные, в которое входит также морковь, пастернак и петрушка.

Многие не обращают внимания на корень сельдерея, и думают, что питательность и низкая калорийность есть только в стеблях. Вкус корней сельдерея напоминает вкус стеблей. Его можно употреблять сырым или добавлять в блюда. Корень сельдерея вкусен в вареном, жареном и печеном виде.

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В корне сельдерея содержатся такие витамины и питательные вещества: клетчатка, витамин B6, С, К, фосфор, марганец. Это к тому же недорогой источник антиоксидантов. Но при термической обработке корень сельдерея может терять некоторые полезные свойства.

Если добавить корень сельдерея в рацион, можно обеспечить такое влияние на организм:

регуляция давления;

нейтрализация большого потребления соли;

уменьшение рисков инсульта и других сердечных заболеваний;

укрепление костей;

уменьшение распространения воспалительных процессов и раковых клеток в организме.

Не стоит есть корень сельдерея беременным и женщинам на грудном вскармливании. Также людям, которые имеют проблемы с почками, перед употреблением корня сельдерея следует проконсультироваться с врачом. Не стоит добавлять его в рацион тем, у кого гастрит и язва.

Корень сельдерея будет полезен людям, которые хотят похудеть и уменьшить количество холестерина в крови. Добавлять его можно в салаты, супы, пюре. Также его можно мариновать и жарить!

Поэтому, несмотря на нестандартный вид, у корня сельдерея много полезных свойств. Попробуй приготовить его и добавить в рацион, чтобы улучшить давление, укрепить кости и уменьшить воспалительные процессы в организме.

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