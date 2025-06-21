Стиль жизни Садоводство и огород

Когда убирать лук с огорода: простые правила

Богдана Макалюк, журналист сайта 21 июня 2025, 13:10
когда собирать лук
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь