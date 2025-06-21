Когда убирать лук с огорода: простые правила

Летом многие овощи и фрукты дают свои плоды, после чего наступает момент, когда нужно их собирать. К середине лета лук уже начинает портиться, его нужно убрать и начать сушить для хранения зимой. Многие огородники боятся пропустить тот самый момент сбора!

Мы поделимся, когда нужно убирать лук. Ведь если сделать это рано, то луковицы не созреют. Правильно подобранные сроки уборки лука — залог хорошего и длительного хранения овощей.

Когда надо убирать лук

Уборка лука начинается с конца июля и может длиться до начала сентября. На сроки уборки влияют:

погода в течение лета;

сорт и вид лука;

время посадки — если ты рано посадил (-а) лук, его нужно рано убирать.

Но прежде чем начать уборку лука, надо обратить внимание на ряд важных факторов. Если их нет, то лук еще должен побыть на огороде, ведь луковицы не вызрели. Но не стоит и затягивать со сроками уборки, особенно если в конце лета влажная погода. Избыток влаги может привести к грибковым болезням растения. Обрати внимание на такие признаки:

Изменился цвет пера. Листья начинают сильно желтеть или только появляются желтые вкрапления.

Шейка лука становится мягкой. То есть, часть луковицы между пером и головкой теряет упругость.

Из-за того, что шейка лука потеряла упругость, листья склоняются к земле.

Стоить обратить внимание на размер луковицы, ведь желтые листья и их полегание может быть признаком болезни. Зрелая луковица должна соответствовать размерам посаженого сорта.

Покровные чешуйки начинают шелушиться. Наружные чешуйки подсыхают, приобретают золотистый, белый или фиолетовый оттенок.

Как собирать лук

Чаще всего лук собирают после 70-80 дней от высадки. День сбора не должен быть дождливым. Погода должна быть теплой, сухой и солнечной. Если недавно лил дождь, лучше подождать несколько дней, чтобы земля высохла.

Также следует прекратить полив за 2-3 недели до сбора урожая. Так луковицы лучше созреют, не пустят корни повторно. Лучше именно выкапывать лук, а не выдергивать его из земли. Так ты избежишь гниения лука осенью и зимой. Лук можно оставить просушивать на грядках (если не будет дождя) или в другом солнечном месте в неделю.

Если в ближайшее время будут дожди, высушить лук можно в теплых и хорошо проветриваемых помещениях. Сушка длится до двух недель. Когда лук высохнет, можно окончательно отряхивать его от земли. Сними защитный слой шелухи.

Можно ли выкапывать лук, если дождь

Лук может начать гнить, если выкапывать его в дождливую погоду. Кроме того, он может стать грязным из-за налипшей на него земли. Поэтому копать лук лучше всего в сухую погоду.

Если уж не получилось выкроить день, когда стоит сухая та солнечная погода, выкопанный лук стоит просушить в сухом месте, куда не попадает влага. Это может быть балкон в квартире или чердак в частном доме.

Было би идеально, если место для хранения лука после выкапывания было проветриваемым, темным, а температура не превышала 20 градусов. Читай больше о правильном хранении лука до весны.

Раньше мы рассказывали, что делать, чтобы лук не шел в стрелки.

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