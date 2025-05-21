Можно ли пересаживать морковь: стоит ли это делать при прореживании

Огородники, которые выращивают морковь, должны заниматься ее прореживанием. То есть выдергивать маленькие всходы. Это нужно делать обязательно, чтобы было достаточно свободного пространства для развития корнеплодов.

Но возникает вопрос, можно ли пересаживать морковь в момент прореживания. Ведь жалко выбрасывать хорошие ростки.

Можно ли пересаживать морковь

Прореживать морковь нужно обязательно. Если этого не делать или опоздать с терминами, корни переплетутся. Это приведет к тому, что растения будут голодать и отставать в росте.

Пересаживать морковь во время прореживания можно. Следует отметить, что корнеплод может переболеть, могут прижиться не все саженцы.

А те, что приживутся, будут небольшого размера. Но такую ​​морковь вполне можно употреблять в пищу.

Если ты хочешь попытаться пересадить выдернутые ростки, то выбирай те, у которых есть четкий центральный корешок. Пересаживать их следует как можно скорее, не допуская подсыхания корня. Перед посадкой сделай отверстие во влажной почве и осторожно помести туда росток, не загибая корешок.

Как прореживать морковь

Первое прореживание следует проводить сразу после появления двух настоящих листочков. Для этого следует использовать пинцет. Землю обязательно полить перед началом работ.

Помни, что расстояние между морковками во время первого прореживания должно быть 2-2,5 см. Вытаскивать морковки только вверх, без наклона, в противном случае можно повредить корни других растений.

Второе прореживание проводят примерно через 2-3 недели после первой, когда корнеплоды уже заметно подросли.

В этот период расстояние между растениями должно быть около 5 см. Это позволяет каждой моркови получить достаточно места для полноценного формирования и роста.

Помни, что заниматься этим делом нужно только в сухую погоду. Еще один совет — морковь не любит уплотненную почву. Поэтому после прореживания следует слегка разрыхлить землю вокруг растений, чтобы улучшить доступ воздуха к корням.

Всем хочется поскорее дождаться урожая. Ранее мы рассказывали, как быстро сходит морковь после посева.

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