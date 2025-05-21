Стиль жизни Садоводство и огород

Можно ли пересаживать морковь: стоит ли это делать при прореживании

Богдана Макалюк, журналист сайта 21 мая 2025, 19:45 2 мин.
Можно ли пересаживать морковь: советы для огородников
Фото Unsplash

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