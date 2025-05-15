Чи можна пересаджувати моркву: чи варто це робити під час проріджування

Городники, які вирощують моркву, мають займатися її проріджуванням. Тобто висмикувати маленькі сходи. Це потрібно робити обов’язково, щоб було достатньо вільного простору для розвитку коренеплодів.

Але виникає питання, чи можна пересаджувати моркву під час проріджування. Адже шкода викидати хороші паростки.

Чи можна пересаджувати моркву

Проріджувати моркву треба обов’язково. Якщо цього не робити або запізнитися з термінами, коріння переплететься. Це призведе до того, що рослини будуть голодувати й відставати в зростанні.

Пересаджувати моркву під час проріджування можна. Варто зауважити, що коренеплід може перехворіти, можуть прижитися не всі саджанці.

А ті, що приживуться, будуть невеликого розміру. Утім, таку моркву цілком можна споживати у їжу.

Якщо ти хочеш спробувати пересадити висмикнуті паростки, то обирай ті, що не мають пошкоджень і мають чіткий центральний корінець. Пересаджувати їх слід якомога швидше, не допускаючи підсихання кореня. Перед посадкою зроби отвір у вологому ґрунті й обережно вмісти туди паросток, не загинаючи корінець.

Як проріджувати моркву

Перше проріджування треба проводити відразу після появи двох справжніх листочків. Для цього варто використовувати пінцет. Землю обов’язково полити перед початком робіт.

Пам’ятай, що відстань між морквинами під час першого проріджування має бути 2-2,5 см. Витягувати морквини лише вгору, без нахилу, в іншому випадку можна пошкодити коріння інших рослин.

Друге проріджування проводять приблизно за 2-3 тижні після першого, коли коренеплоди вже помітно підросли.

У цей період відстань між рослинами повинна бути близько 5 см. Це дає змогу кожній морквині отримати достатньо місця для повноцінного формування й росту.

Пам’ятай, що займатися цією справою треба лише у суху погоду. Ще одна порада — морква не любить ущільненого ґрунту. Тому після проріджування варто злегка розпушити землю навколо рослин, аби поліпшити доступ повітря до коріння.

Усім хочеться якнайшвидше дочекатися врожаю. Раніше ми розповідали, як швидко сходить морква після посіву.

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