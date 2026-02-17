Обрезка деревьев в феврале 2026: советы по лунному календарю — чтобы деревья плодоносили лучше

Зимняя обрезка деревьев в саду — это крайне полезная процедура, которая укрепляет растение и улучшает будущий урожай.

Удобнее всего проводить её в феврале: почему именно в этот месяц, как выбрать лучшие даты по лунному календарю и что советуют опытные садоводы — все важные нюансы в материале.

Когда обрезать деревья зимой 2026

Преимущества зимней обрезки очевидны: ветки получают больше света, вместе с срезанными побегами удаляются зимующие вредители, дерево успевает восстановиться до начала сокодвижения.

Лучше всего проводить зимнюю обрезку деревьев именно в феврале.

В это время хорошо видны все ветки, даже самые тонкие и неправильно направленные. Можно оценить крону и правильно удалить лишнее.

Кроме того, мороз делает древесину более твёрдой, и меньше шансов повредить кору.

Обрезка осенью или слишком рано зимой может навредить — раненое дерево труднее переносит холод, а низкие температуры делают ветки хрупкими.

Обрезка деревьев по лунному календарю 2026

Считается, что обрезать деревья лучше на убывающей Луне, так как в это время жизненные соки растения направляются вниз, к корневой системе, и растения меньше болеют.

Хотя это не официальная научная рекомендация, многие садоводы пользуются ей для планирования обрезок.

В феврале 2026 благоприятный период убывающей Луны длился с 5 по 15 февраля.

17 февраля — Новолуние, лучше воздержаться от любых обрезок в саду.

18–20 февраля — Луна начинает расти, риск увеличивается.

В марте период убывающей Луны, благоприятный для обрезки, приходится на период с 6 по 17 число.

Обрезка деревьев в феврале 2026: что советуют опытные садоводы

Общее правило обрезки деревьев в феврале стандартное — не удалять более трети кроны за сезон, а обрезать ветки пропорционально размеру растения.

Для яблонь важно оставлять сильный центральный побег и горизонтальные ветки, взрослые персики и абрикосы обрезают сильнее, а у ягодных кустов удаляют старые ветки полностью.

Инструменты должны быть острыми: секаторы, садовые ножницы и специальные ножовки для сада. Спилы делают под углом примерно 45 градусов, оставляя минимальный пеньок.

Сначала удаляют сухие, мёртвые и больные ветки, инструмент после работы с больными ветками дезинфицируют, а срезанные побеги сжигают.

Затем удаляют ветки, растущие внутрь кроны или вертикально вверх, оставляют горизонтальные, которые хорошо освещаются солнцем.

Крупные срезы обрабатывают садовым варом или краской на основе олифы, чтобы защитить растение от болезней и мороза.

