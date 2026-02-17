Обрізка дерев у лютому 2026: поради за місячним календарем — щоб дерева плодоносили краще

Зимова обрізка дерев у саду — це вкрай корисна процедура, яка зміцнює рослину і покращує майбутній урожай.

Найзручніше проводити її в лютому, чому саме в цей місяць, як вибрати кращі дати за місячним календарем та що радять досвідчені садоводі – усі важливі нюанси у матеріалі.

Коли обрізати дерева взимку 2026

Переваги зимової обрізки очевидні: гілки отримують більше світла, разом зі зрізаними пагонами видаляються зимуючі шкідники, дерево встигає оговтатися до початку сокоруху.

Найкраще проводити зимову обрізку дерев саме в лютому.

В цей час добре видно всі гілки, навіть найтонші та неправильно спрямовані. Можна оцінити крону і правильно видалити зайве.

Крім того, мороз робить деревину більш твердою, і менше шансів пошкодити кору.

Обрізка восени або занадто рано взимку може зашкодити — поранене дерево важче переносить холод, а низькі температури роблять гілки крихкими.

Обрізка дерев за місячним календарем 2026

Вважається, що обрізати дерева краще на спадному Місяці, бо в цей час життєві соки рослини прямують вниз, у кореневу систему, і рослини менше хворіють.

Хоча це й не офіційна наукова порада, багато садівників користуються нею, щоб спланувати обрізки.

В лютому 2026 сприятливий період Спадного Місяця тривав з 5 по 15 лютого.

17 лютого – Молодик, краще утриматися від будь-яких обрізок в саду.

18–20 лютого – Місяць починає зростати, ризик збільшується.

В березні період Спадного Місяця, сприятливий для обрізки, триватиме з 6 по 17 число.

Обрізка дерев у лютому 2026: що радять досвідчені садоводи

Загальне правило обрізки дерев у лютому стандартне — не видаляти більше третини крони за сезон, а обрізати гілки пропорційно розміру рослини.

Для яблунь важливо залишати сильний центральний пагін і горизонтальні гілки, дорослі персики та абрикоси обрізають сильніше, а у ягідних кущів видаляють старі гілки повністю.

Інструменти мають бути гострими: секатори, садові ножиці та спеціальні ножівки для саду. Спили роблять під кутом приблизно 45 градусів, залишаючи мінімальний пеньок.

Спочатку видаляють сухі, мертві та хворі гілки, інструмент після хворих гілок дезінфікують, а обрізані пагони спалюють.

Потім видаляють гілки, що ростуть всередину крони або вертикально вгору, залишають горизонтальні, які добре освітлюються сонцем.

Великі зрізи обробляють садовим варом або фарбою на основі оліфи, щоб захистити рослину від хвороб і морозу.

