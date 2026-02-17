Стиль життя Садівництво та город

Обрізка дерев у лютому 2026: поради за місячним календарем — щоб дерева плодоносили краще

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Лютого 2026, 14:22 3 хв.
Обрізка дерев у лютому 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь