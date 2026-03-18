Первая подкормка роз весной в 2026 году: что внести, чтобы кусты пышно цвели

Розы радуют своей красотой, но чтобы кусты радовали обильным и ярким цветением, весной им нужна качественная подкормка.

Как правильно провести первую весеннюю подкормку роз органическими, минеральными и комплексными удобрениями — читай в материале.

Чем первый раз подкармливать розы весной

После зимы растения обычно ослаблены: корни еще не впитывают питательные вещества, а побеги медленно растут. Поэтому весенняя подкормка должна помочь розам восстановить силы, стимулировать рост новых побегов и повысить устойчивость к болезням и вредителям.

Для здорового роста роз необходимы основные элементы: азот, фосфор, калий, магний, железо, марганец и бор.

Азот — отвечает за рост зеленой массы, но его не стоит вносить осенью, чтобы не снизить морозостойкость.

— отвечает за рост зеленой массы, но его не стоит вносить осенью, чтобы не снизить морозостойкость. Фосфор — стимулирует завязь цветов и рост новых корней.

— стимулирует завязь цветов и рост новых корней. Калий и магний — важны для формирования бутонов, листьев и цвета лепестков.

Чтобы цветы получили их, можно подкармливать тремя типами удобрений: органическими, минеральными или комплексными.

Можно использовать как корневую (в почву), так и внекорневую (опрыскивание листьев) подкормку.

Первая весенняя подкормка роз органическими удобрениями

К органическим удобрениям относятся: компост, перепревший навоз, куриный помет, торф. Вносят их только после наступления теплой погоды, потому что в холодное время корни не впитывают питательные вещества.

Как развести куриный помет:

свежий — разводят 1 л помета на 20 л воды;

перепревший — 1 л помета на 10 л воды;

Настаивают 3 дня, затем перед использованием разводят 1:3 с водой.

Как развести компост:

1 л компоста на 10 л воды;

Через два дня можно развести 1 часть настоя на 2 части воды.

Как удобрять розы навозом:

Вокруг куста после обрезки рассыпать 3 кг перепревшего навоза.

Какой должна быть первая подкормка роз весной минеральными удобрениями

Для активного роста побегов используют азот. Для такой подкормки нужно:

растворить 20–30 г аммиачной селитры в 10 л воды и полить куст под корень (1 ведро на 1–2 растения). Можно также рассыпать сухое удобрение (20–30 г на 1 м²) и хорошо полить.

Для внекорневой подкормки:

Раствором мочевины или древесной золы (20–30 г на 10 л воды) опрыскать листья, чтобы питательные вещества быстро впитались.

Перед подкормкой минеральными удобрениями почву нужно сначала хорошо полить. И еще одно: не стоит использовать минеральные удобрения для только что посаженных роз.

Первая подкормка роз весной комплексными удобрениями

Комплексные удобрения для цветов содержат все необходимые элементы в одной упаковке. Поэтому пользоваться ими удобно: просто открыть пакет и внести по инструкции под корень или опрыскать листья.

Как правильно проводить подкормку роз

Удалить мульчу и материалы для укрытия. Обрезать сухие, потемневшие или подмерзшие стебли. Вокруг куста сделать лунку. Засыпать древесную золу и, при желании, костную муку. Присыпать землей. Дождаться активного роста побегов. Поливать органической, комплексной или азотной подкормкой.

