Первая подкормка роз весной в 2026 году: что внести, чтобы кусты пышно цвели

Розы радуют своей красотой, но чтобы кусты радовали обильным и ярким цветением, весной им нужна качественная подкормка.
Как правильно провести первую весеннюю подкормку роз органическими, минеральными и комплексными удобрениями — читай в материале.
Чем первый раз подкармливать розы весной
После зимы растения обычно ослаблены: корни еще не впитывают питательные вещества, а побеги медленно растут. Поэтому весенняя подкормка должна помочь розам восстановить силы, стимулировать рост новых побегов и повысить устойчивость к болезням и вредителям.
Для здорового роста роз необходимы основные элементы: азот, фосфор, калий, магний, железо, марганец и бор.
- Азот — отвечает за рост зеленой массы, но его не стоит вносить осенью, чтобы не снизить морозостойкость.
- Фосфор — стимулирует завязь цветов и рост новых корней.
- Калий и магний — важны для формирования бутонов, листьев и цвета лепестков.
Чтобы цветы получили их, можно подкармливать тремя типами удобрений: органическими, минеральными или комплексными.
Можно использовать как корневую (в почву), так и внекорневую (опрыскивание листьев) подкормку. Подробнее обо всем — читай дальше.
Первая весенняя подкормка роз органическими удобрениями
К органическим удобрениям относятся: компост, перепревший навоз, куриный помет, торф. Вносят их только после наступления теплой погоды, потому что в холодное время корни не впитывают питательные вещества.
Как развести куриный помет:
- свежий — разводят 1 л помета на 20 л воды;
- перепревший — 1 л помета на 10 л воды;
Настаивают 3 дня, затем перед использованием разводят 1:3 с водой.
Как развести компост:
- 1 л компоста на 10 л воды;
Через два дня можно развести 1 часть настоя на 2 части воды.
Как удобрять розы навозом:
Вокруг куста после обрезки рассыпать 3 кг перепревшего навоза.
Какой должна быть первая подкормка роз весной минеральными удобрениями
Для активного роста побегов используют азот. Для такой подкормки нужно:
- растворить 20–30 г аммиачной селитры в 10 л воды и полить куст под корень (1 ведро на 1–2 растения). Можно также рассыпать сухое удобрение (20–30 г на 1 м²) и хорошо полить.
Для внекорневой подкормки:
- Раствором мочевины или древесной золы (20–30 г на 10 л воды) опрыскать листья, чтобы питательные вещества быстро впитались.
Перед подкормкой минеральными удобрениями почву нужно сначала хорошо полить. И еще одно: не стоит использовать минеральные удобрения для только что посаженных роз.
Первая подкормка роз весной комплексными удобрениями
Комплексные удобрения для цветов содержат все необходимые элементы в одной упаковке. Поэтому пользоваться ими удобно: просто открыть пакет и внести по инструкции под корень или опрыскать листья.
Как правильно проводить подкормку роз
- Удалить мульчу и материалы для укрытия.
- Обрезать сухие, потемневшие или подмерзшие стебли.
- Вокруг куста сделать лунку. Засыпать древесную золу и, при желании, костную муку. Присыпать землей.
- Дождаться активного роста побегов.
- Поливать органической, комплексной или азотной подкормкой.
