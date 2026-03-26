Подкормка чеснока весной 2026: как получить крупные головки

Весной уход за озимым чесноком начинается ещё тогда, когда снег только начинает сходить, а земля прогрелась до +5–8°C.

В этот период растения нуждаются в подкормке, особенно в азоте, который отвечает за рост зелени. Так что чем лучше подкормить чеснок весной 2026 — читай советы огородников для крупных головок и пикантного вкуса.

Первая весенняя подкормка чеснока азотом

Без сильного и здорового пера большой луковицы никогда не получится – это знают все хозяева огородов и дачных участков.

Самым популярным способом первой подкормки чеснока является раствор аммиачной селитры: 20 г на 10 литров воды.

Если земля очень влажная, сухие гранулы можно просто рассыпать по междурядьям: 10–15 г на м² и слегка прикопать.

Для приверженцев органического земледелия подходит другой рецепт: раствор куриного помёта (1:20) или коровяка (1:10). Но стоит помнить:

Избыток органики весной может способствовать развитию грибковых болезней, поэтому химические удобрения в этот период обычно безопаснее.

Как подкормить чеснок весной, чтобы не желтели листья

Частой проблемой чеснока весной является пожелтение листьев. Его может вызвать дефицит азота или нехватка магния и серы.

Чеснок очень чувствителен к этим микроэлементам, ведь именно они отвечают за синтез хлорофилла и усвоение азота.

Чтобы озеленить грядку и сделать растения более устойчивыми к ночным заморозкам, используют сульфат магния.

Дополнительно можно использовать нашатырный спирт: 2 столовые ложки развести в 10 л воды. Этот раствор даёт одновременно легкоусвояемый азот и отпугивает вредителей, таких как луковая муха, которая очень любит молодые всходы.

Когда подкормить чеснок весной фосфором и калием: рецепты минеральных и экологических удобрений

Через два-три недели после первой подкормки, обычно в середине или конце апреля, стоит сделать вторую подкормку — чтобы сформировалась будущая головка.

Теперь растениям нужен не только азот, но и фосфор и калий. Идеальным вариантом станет нитроаммофоска (15:15:15 или 16:16:16) — комплексное удобрение, где все компоненты сбалансированы.

Для полива под корень берут 2 столовые ложки на ведро воды. При поливе важно не попадать на листья в солнечную погоду, чтобы они не получили ожог.

Опытные огородники также советуют народные методы для больших луковиц. Древесная зола содержит калий и кальций, разкисляет почву и стимулирует рост.

Её можно рассыпать по влажной земле между рядами или приготовить настой: 1 стакан золы на 10 л воды, выдержать сутки.

Ещё один секрет — соляной раствор (2 ст. л. на 10 л воды) — он работает для защиты от вредителей и стимуляции роста, но использовать его стоит только один раз за весну, чтобы не засолить землю.

И помним: даже лучшие удобрения не помогут, если почва плотная и корням нечем дышать. После подкормки или сильного дождя землю обязательно нужно рыхлить.

В мае важно следить за поливом: без воды питательные вещества просто не дойдут до растения. Хорошо замульчировать грядку соломой или перегноем — это поможет сохранить влагу.

Соблюдая эти правила, ты сможешь вырастить красивый, крупный, а если повезёт — и по-настоящему рекордный чеснок.

