Когда сажать яровой чеснок весной 2026: выбираем благоприятные даты по лунному календарю

Весенний яровой чеснок – отличная пикантная добавка к блюдам, он и вкусный, и долго хранится, хотя немного отстает от озимого по урожайности.

В отличие от озимого, который сажают осенью, яровой высаживают только весной, и здесь очень важно не пропустить момент. Так когда сажать яровой чеснок в 2026 году – рассказываем в материале.

Когда сажать яровой чеснок весной 2026

Сажать яровой чеснок начинают, когда почва прогреется до +5–7 °C. В 2026 году это примерно конец марта, начало–середина апреля.

Если посадить позже, корни не успеют сформироваться, листья перестанут расти, а луковицы будут мелкие и слабые – урожай получится совсем скромный.

Когда сажать яровой чеснок в марте и апреле 2026 по лунному календарю

19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 марта считаются благоприятными для посадки.

1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15 апреля – удачные дни для посадки ярового чеснока.

Как сажать яровой чеснок в марте-апреле 2026

Грядку лучше готовить еще с осени. Для этого землю перекапывают на глубину лопаты, добавляют перегной или компост, немного золы и комплексное минеральное удобрение.

Весной почву нужно разровнять, а для профилактики болезней можно обработать слабым соляным раствором. Чеснок любит солнечные участки и не переносит низины, где застаивается вода или долго лежит снег.

Лучше всего яровой чеснок растет на супесчаных или суглинистых почвах с нейтральной кислотностью.

Сажать стоит крупные или средние зубки, отделять их прямо перед высадкой, не снимая шелухи. Маленькие зубки или те, что с луковиц, где их всего 2–3, не подходят – они дают слабые растения.

Перед посадкой зубки обязательно обеззараживают в растворе марганцовки, медного купороса или в зольном отваре, чтобы избежать болезней.

Чтобы ускорить прорастание, зубки можно завернуть во влажную ткань на 2–3 дня.

На подготовленной грядке делают борозды глубиной 3-4 см, расстояние между ними оставляют 25–30 см. Зубки кладут донцем вниз, крупные – через 10-12 см, средние – через 8 см, присыпают землей, а сверху добавляют немного песка или опилок. Поливают – и всё, накрывать пленкой не нужно, весенние заморозки чесноку не страшны.

Если соблюдать все эти простые правила, осенью можно собрать плотные, ароматные головки, которые будут долго храниться и добавлять яркости вкусам любых блюд.

Читай также, чем подкормить чеснок в июне: эффективные удобрения, которые увеличивают урожай.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!