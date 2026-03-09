Стиль життя Садівництво та город

Коли садити ярий часник весною 2026: обираємо сприятливі дати за місячним календарем

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Березня 2026, 14:30 3 хв.
Фото Unsplash

