Коли садити ярий часник весною 2026: обираємо сприятливі дати за місячним календарем

Весняний ярий часник – чудова пікантна добавка до страв, він і смачний, і довго зберігається, хоч трохи відстає від озимого за врожайністю.

На відміну від озимого, який садять восени, ярий висаджують тільки навесні, і тут дуже важливо не пропустити момент. Тож коли садити ярий часник у 2026 році – розказуємо у матеріалі.

Коли садити ярий часник весною 2026

Садити ярий часник починають, коли ґрунт прогріється до +5-7 °C. У 2026 році це приблизно кінець березня, початок-середина квітня.

Якщо посадити пізніше, коріння не встигне сформуватися, листя перестане рости, а цибулини будуть дрібні й слабкі – врожай вийде зовсім скромний.

Коли садити ярий часник у березні та квітні 2026 за місячним календарем

19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 березня вважаються сприятливими для посадки.

1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15 квітня можна садити ярий часник — вдалі дні. Читати на тему Чи можна садити ярий часник на зиму: доцільність та як це робити Читай, як правильно вирощувати часник зимою, щоб збирати великий урожай навесні — в матеріалі. Як садити ярий часник у березні-квітні 2026

Грядку краще готувати ще з осені. Для цього землю перекопують на глибину лопати, додають перегній або компост, трохи золи і комплексне мінеральне добриво.

Навесні ґрунт потрібно розрівняти, а для профілактики хвороб можна обробити слабким соляним розчином. Часник любить сонячні ділянки і не терпить низин, де затримується вода або довго лежить сніг.

Найкраще ярий часник росте на супіщаних або суглинкових ґрунтах з нейтральною кислотністю.

Садити варто великі або середні зубки, відділяти їх просто перед висадкою, не знімаючи луски. Маленькі зубки або ті, що з цибулин, де їх всього 2-3, не підходять – вони дають слабкі рослини.

Перед посадкою зубки обов’язково знезаражують у розчині марганцівки, мідного купоросу або в зольному відварі, щоб уникнути хвороб.

Щоб прискорити проростання, зубки можна загорнути у вологу тканину на 2-3 дні.

На підготовленій грядці роблять борозни глибиною 3-4 см, відстань між ними лишають 25-30 см. Зубки кладуть денцем униз, великі – через 10-12 см, середні – через 8 см, присипають ґрунтом, а зверху додають трохи піску або тирси. Поливають – і все, накривати плівкою не треба, бо весняні заморозки часнику не страшні.

Якщо дотримуватися всіх цих простих правил, восени можна зібрати щільні, ароматні головки, які будуть доволі довго зберігатися і додавати яскравості смакам будь-яких страв.

Читай також, чим підживити часник у червні: ефективні добрива, що збільшують врожай.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!