Коли садити ярий часник весною 2026: обираємо сприятливі дати за місячним календарем

Весняний ярий часник – чудова пікантна добавка до страв, він і смачний, і довго зберігається, хоч трохи відстає від озимого за врожайністю.
На відміну від озимого, який садять восени, ярий висаджують тільки навесні, і тут дуже важливо не пропустити момент. Тож коли садити ярий часник у 2026 році – розказуємо у матеріалі.
Коли садити ярий часник весною 2026
Садити ярий часник починають, коли ґрунт прогріється до +5-7 °C. У 2026 році це приблизно кінець березня, початок-середина квітня.
Якщо посадити пізніше, коріння не встигне сформуватися, листя перестане рости, а цибулини будуть дрібні й слабкі – врожай вийде зовсім скромний.
Коли садити ярий часник у березні та квітні 2026 за місячним календарем
- 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 березня вважаються сприятливими для посадки.
Грядку краще готувати ще з осені. Для цього землю перекопують на глибину лопати, додають перегній або компост, трохи золи і комплексне мінеральне добриво.
Навесні ґрунт потрібно розрівняти, а для профілактики хвороб можна обробити слабким соляним розчином. Часник любить сонячні ділянки і не терпить низин, де затримується вода або довго лежить сніг.
Найкраще ярий часник росте на супіщаних або суглинкових ґрунтах з нейтральною кислотністю.
Садити варто великі або середні зубки, відділяти їх просто перед висадкою, не знімаючи луски. Маленькі зубки або ті, що з цибулин, де їх всього 2-3, не підходять – вони дають слабкі рослини.
Перед посадкою зубки обов’язково знезаражують у розчині марганцівки, мідного купоросу або в зольному відварі, щоб уникнути хвороб.
Щоб прискорити проростання, зубки можна загорнути у вологу тканину на 2-3 дні.
На підготовленій грядці роблять борозни глибиною 3-4 см, відстань між ними лишають 25-30 см. Зубки кладуть денцем униз, великі – через 10-12 см, середні – через 8 см, присипають ґрунтом, а зверху додають трохи піску або тирси. Поливають – і все, накривати плівкою не треба, бо весняні заморозки часнику не страшні.
Якщо дотримуватися всіх цих простих правил, восени можна зібрати щільні, ароматні головки, які будуть доволі довго зберігатися і додавати яскравості смакам будь-яких страв.
