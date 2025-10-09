Подкормка малины осенью: как и чем накормить кусты перед зимой

Осенняя подкормка малины определит, насколько богатым и сладким будет твой следующий урожай.

Чем подкормить малину, какие микроэлементы полезны, а какие могут ей навредить — читай в материале.

Подкормка малины осенью: когда вносить удобрения

Осенью кусты уже закончили плодоношение и готовятся к зиме: в корнях и побегах накапливаются питательные вещества.

Именно поэтому в это время важно поддержать малину правильным питанием — не ради мгновенного эффекта, а ради её здоровья и будущих ягод.

После сбора урожая растение истощено — оно потратило много энергии на рост и плодоношение. Ему нужно помочь восстановиться.

Начинать подкармливать малину лучше всего в сентябре или в начале октября, когда температура держится в пределах +10–15°C, но активного роста уже нет.

Если подкормить слишком рано, удобрения могут спровоцировать новый рост побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов. Если же опоздать — корни просто не смогут усвоить питательные вещества.

Чем подкормить малину осенью

Весной малине нужен азот, чтобы активно расти, а осенью — наоборот, его следует избегать. Азот может только навредить: он заставит растение наращивать зелёную массу.

Осенью лучше всего вносить фосфорные и калийные удобрения. Фосфор помогает укрепить корневую систему, стимулирует закладку плодовых почек, а калий способствует накоплению сахаров и повышает устойчивость к холодам и болезням.

Очень хорошо себя зарекомендовали зола и суперфосфат с сульфатом калия.

Золу можно рассыпать под кустами — примерно по стакану под каждый, слегка заделать в почву или развести в воде: 1 литр золы на ведро воды, и полить кусты.

Для малины это натуральное, безопасное удобрение. Если же ты используешь минеральные удобрения, возьми примерно 30–40 г суперфосфата и 20–25 г сульфата калия на квадратный метр, обязательно вноси их во влажную почву.

Также важно подкормить малину органикой — перегноем, компостом или перепревшим навозом.

Они не только питают растения, но и улучшают структуру почвы.

Органику раскладывают вокруг кустов слоем в 5–7 сантиметров — такая мульча защищает от промерзания и сохраняет влагу.

После любой подкормки малину обязательно хорошо поливают — осенью это называют “влагозарядным поливом”.

Земля должна промокнуть глубоко, чтобы корни запасли влагу перед зимой. Затем кусты замульчировать соломой, торфом или листьями. Это поможет задержать тепло и лучше усвоить удобрения.

