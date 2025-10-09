Підживлення малини восени: як і чим нагодувати кущі перед зимою

Осіннє підживлення малини визначить, наскільки багатим і солодким буде твій наступний врожай.

Чим підгодувати малину, які мікроелементи корисні, а які нашкодять їй — читай у матеріалі.

Підживлення малини восени: коли вносити добрива

Восени кущі вже завершили плодоношення й готуються до зими: у коренях і пагонах накопичуються поживні речовини.

Саме тому в цей час важливо підтримати малину правильним живленням — не для миттєвого ефекту, а для її здоров’я та майбутніх ягід.

Після збору врожаю рослина виснажена — вона витратила багато енергії на ріст і плодоношення. Їй потрібно допомогти відновитися.

Починати підгодовувати малину найкраще у вересні або на початку жовтня, коли температура ще тримається в межах +10-15°C, але активного росту вже нема.

Якщо підгодувати надто рано, добрива можуть спровокувати новий ріст пагонів, які не встигнуть зміцнити до морозів. Якщо ж запізнитися — корені просто не засвоять поживні речовини.

Чим підгодувати малину восени

Навесні малині потрібен азот, щоб активно рости, а восени — навпаки, його варто уникати. Азот може лише зашкодити: він змусить рослину нарощувати зелену масу.

Найкраще вносити восени фосфорні та калійні добрива. Фосфор допомагає зміцнити кореневу систему, стимулює закладку плодових бруньок, а калій дбає про накопичення цукрів і стійкість до холодів та хвороб.

Дуже добре себе зарекомендували зола і суперфосфат із сульфатом калію.

Золу можна розсипати під кущами, приблизно по склянці під кожен, злегка вкопати в ґрунт або розвести у воді: 1 літр золи на відро води, і полити кущі.

Для малини це натуральне, безпечне добриво. Якщо ж ти користуєшся мінеральними добривами, бери приблизно 30–40 г суперфосфату й 20–25 г сульфату калію на квадратний метр, вкопуй їх неодмінно у вологий ґрунт.

Також важливо підгодувати малину органікою — перегноєм, компостом або перепрілим гноєм.

Вони не лише підживлюють рослини, а й поліпшують структуру ґрунту.

Органіку розкладають навколо кущів шаром у 5-7 сантиметрів, така мульча захищає від промерзання і зберігає вологу.

Після будь-якого підживлення малину обов’язково добре поливають — восени це називають “вологозарядковим поливом”.

Земля має промокнути глибоко, щоб коріння запасло вологу перед зимою. Потім кущі мульчують соломою, торфом або сухим листям. Це допоможе утримати тепло й краще засвоювати добрива.

