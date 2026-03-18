Посадка фрезии: уход и советы, чтобы цветы радовали цветением дольше

Фрезия из тех цветов, которые будто созданы для изготовления из них духов: нежные, изысканные и с невероятным ароматом. Вырастить её в открытом грунте вполне реально — главное знать несколько хитростей.

Какие именно? Читай о посадке, выращивании и уходе за фрезией в материале.

Посадка фрезии

Перед посадкой фрезии в открытый грунт луковицы желательно немного подрастить заранее.

В марте–апреле их очищают от сухих чешуек и примерно на 30 минут замачивают в слабом (0,2%) растворе фундазола, чтобы защитить от грибковых заболеваний.

После этого луковицы высаживают в рыхлую, питательную почву в торфяные горшочки на глубину около 5 см и держат в тёплом, хорошо освещённом месте — например, на подоконнике или на остеклённой лоджии — до момента пересадки на клумбу.

Когда сажать фрезию в открытый грунт

Фрезию в открытый грунт высаживают весной, когда уже нет угрозы заморозков (примерно после 10 мая).

Для этого готовят лунки так, чтобы луковицы оказались на глубине 3–6 см. Крупные луковицы размещают на расстоянии около 5 см друг от друга, мелкие — примерно через 3 см, а между рядами оставляют около 15 см.

После посадки почву разравнивают и покрывают слоем мульчи — торфом или хвойной землёй, чтобы защитить её от перегрева и сохранить влагу. Уже к августу растения обычно формируют 1–3 цветоноса, а цветение продолжается почти до начала октября.

Уход за фрезией после посадки: подкормка и полив

Для активного роста фрезию необходимо регулярно подкармливать. Сначала растения подкармливают раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). Далее дважды в месяц вносят удобрения с калийной солью и суперфосфатом (20 г и 40 г соответственно на 10 л воды).

Также важно ухаживать за почвой: её нужно периодически рыхлить и удалять сорняки, особенно в начале вегетации.

Поливать необходимо регулярно и обильно — земля должна оставаться слегка влажной.

Обычно фрезия цветёт 3–6 недель, после чего полив можно сокращать и затем полностью прекращать.

В открытом грунте растение оставляют до первых заморозков.

Выращивание фрезии и борьба с вредителями

Фрезия может поражаться теми же вредителями и болезнями, что и гладиолусы: трипсами, тлей, паутинным клещом, а также различными гнилями, паршой или фузариозом.

Поражённые растения следует сразу удалять. Для профилактики луковицы дезинфицируют слабым раствором марганцовки перед хранением и перед посадкой.

Важно также соблюдать правильный режим полива — не допускать ни пересыхания почвы, ни чрезмерного переувлажнения.

Как ухаживать за фрезией осенью и хранить её зимой

В конце сентября или в начале октября, когда фрезия отцветает, а листья становятся жёлтыми, но ещё не высохли, луковицы осторожно выкапывают.

Стебли с листьями срезают, луковицы очищают от земли, корней и старых чешуек.

Затем их выдерживают около 30 минут в слабом дезинфицирующем растворе перманганата калия или любом фунгициде (например, Фитоспорин, Фундазол), после чего сушат несколько дней при 25–28 ºC в проветриваемом помещении.

Повреждённые или загнившие луковицы удаляют, а оставшиеся сортируют для хранения.

Для хранения луковицы фрезии помещают в сетки в помещении с высокой влажностью воздуха (70–80%) и температурой 20–25 ºC.

Если такого помещения нет, можно под сеткой поставить ёмкость с водой для поддержания влажности.

Необходимо ежемесячно проверять луковицы, удалять больные или загнившие. За месяц до посадки луковицы переносят в более прохладное место с температурой 10–15 ºC.

