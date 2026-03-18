Посадка фрезії: догляд та поради, щоб квіти тішили цвітінням довше

Фрезія з тих квітів, які ніби створені для виготовлення з них парфумів: ніжні, витончені й з неймовірним ароматом. Виростити її у відкритому ґрунті цілком реально — головне знати кілька хитрощів.

Яких саме? Читай про посадку, вирощування та догляд за фрезією у матеріалі.

Посадка фрезії

Перед висадкою фрезії у відкритий ґрунт цибулини бажано трохи підростити заздалегідь.

У березні–квітні їх очищають від сухих лусочок і приблизно на 30 хвилин замочують у слабкому (0,2%) розчині фундазолу, щоб захистити від грибкових хвороб.

Після цього цибулини висаджують у пухкий, поживний ґрунт у торф’яні горщики на глибину близько 5 см і тримають у теплому, добре освітленому місці — наприклад, на підвіконні або заскленій лоджії — аж до моменту пересадки на клумбу.

Коли садити фрезію у відкритий ґрунт

Фрезію у відкритий ґрунт висаджують навесні, коли вже немає загрози заморозків (приблизно після 10 травня).

Для цього готують лунки так, щоб цибулини опинилися на глибині 3–6 см. Більші бульби розміщують на відстані близько 5 см одна від одної, дрібні — приблизно через 3 см, а між рядами залишають близько 15 см.

Після посадки ґрунт розрівнюють і вкривають шаром мульчі — торфом або хвойною землею, щоб захистити його від перегрівання та зберегти вологу. Уже до серпня рослини зазвичай формують 1–3 квітконоси, а цвітіння триває майже до початку жовтня.

Догляд за фрезією після посадки: підживлення і полив

Для активного росту фрезію потрібно регулярного підживлювати. Спочатку рослини підживлюють розчином аміачної селітри (20 г на 10 л води). Далі двічі на місяць вносять добрива з калійною сіллю та суперфосфатом (20 г і 40 г відповідно на 10 л води). Також важливо доглядати за ґрунтом: його потрібно періодично розпушувати і видаляти бур’яни, особливо на початку вегетації. Поливати потрібно регулярно і рясно — земля повинна залишатися злегка вологою. Зазвичай фрезія цвіте 3-6 тижнів, після цього полив можна скорочувати і згодом взагалі припинити. У відкритому ґрунті рослину залишають до перших заморозків. Вирощування фрезії і боротьба зі шкідниками Фрезія може уражатися тими ж шкідниками й хворобами, що й гладіолуси: трипсами, попелицею, павутинним кліщем, а також різними гнилями, паршею чи фузаріозом. Уражені рослини варто одразу видаляти. Для профілактики цибулини дезінфікують слабким розчином марганцівки перед зберіганням і перед посадкою. Важливо також дотримуватися правильного режиму поливу — не допускати ні пересихання ґрунту, ні надмірного зволоження. Як доглядати за фрезією восени і зберігати її взимку Наприкінці вересня або на початку жовтня, коли фрезія відцвітає, а листя стає жовтим, але ще не висохло, бульбоцибулини обережно викопують. Стебла з листям зрізають, цибулини очищають від землі, коренів та старих лусочок. Потім їх витримують близько 30 хвилин у слабкому дезінфікуючому розчині перманганату калію або будь-якому фунгіциді (наприклад, Фітоспорін, Фундазол), після чого просушують кілька днів при 25–28 ºC у вентильованому приміщенні. Пошкоджені або підгнилі цибулини видаляють, а решту сортують для зберігання. Для зберігання цибулини фрезії поміщають у сітки в приміщенні з високою вологістю повітря (70–80%) і температурою 20–25 ºC. Якщо такого приміщення немає, можна під сіткою поставити ємність з водою для підтримки вологості. Необхідно щомісяця переглядати цибулини, видаляти хворі або підгнилі. За місяць до висадки цибулини переносять у більш прохолодне місце з температурою 10–15 ºC. Читай також, чи можна садити тюльпани навесні та чи є спосіб примусити їх зацвіти цьогоріч.

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