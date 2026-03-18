Посадка фрезії: догляд та поради, щоб квіти тішили цвітінням довше

Фрезія з тих квітів, які ніби створені для виготовлення з них парфумів: ніжні, витончені й з неймовірним ароматом. Виростити її у відкритому ґрунті цілком реально — головне знати кілька хитрощів.
Яких саме? Читай про посадку, вирощування та догляд за фрезією у матеріалі.
Посадка фрезії
Перед висадкою фрезії у відкритий ґрунт цибулини бажано трохи підростити заздалегідь.
У березні–квітні їх очищають від сухих лусочок і приблизно на 30 хвилин замочують у слабкому (0,2%) розчині фундазолу, щоб захистити від грибкових хвороб.
Після цього цибулини висаджують у пухкий, поживний ґрунт у торф’яні горщики на глибину близько 5 см і тримають у теплому, добре освітленому місці — наприклад, на підвіконні або заскленій лоджії — аж до моменту пересадки на клумбу.
Коли садити фрезію у відкритий ґрунт
Фрезію у відкритий ґрунт висаджують навесні, коли вже немає загрози заморозків (приблизно після 10 травня).
Для цього готують лунки так, щоб цибулини опинилися на глибині 3–6 см. Більші бульби розміщують на відстані близько 5 см одна від одної, дрібні — приблизно через 3 см, а між рядами залишають близько 15 см.
Після посадки ґрунт розрівнюють і вкривають шаром мульчі — торфом або хвойною землею, щоб захистити його від перегрівання та зберегти вологу. Уже до серпня рослини зазвичай формують 1–3 квітконоси, а цвітіння триває майже до початку жовтня.
Догляд за фрезією після посадки: підживлення і полив
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