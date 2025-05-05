Посадка огурцов в мешках: выращивай компактно и радуйся большому урожаю

Фото Pixabay Представь себе: вместо привычных грядок — большой мешок, из которого растут сочные плети огурцов. Этот метод кажется странным, но на самом деле он простой и удобный, особенно если мало места или почва на участке плохая. Все, что ты хочешь знать о выращивании огурцов в мешках — посадка и уход — в нашем материале. Посадка огурцов в мешках: выбираем тару и семена Начинается такая посадка огурцов с выбора мешка. Обычный полипропиленовый или плотный тканевый мешок на 50-70 литров — именно то, что нужно. Ставим его вертикально, желательно где-то поближе к солнцу, но чтобы в жару была тень хотя бы несколько часов.На дно насыпаем дренаж: щебень, куски кирпича или сухие ветки. Затем слой за слоем добавляем землю, смешанную с перегноем, опилками или компостом — чтобы почва была питательной и хорошо держала влагу. Далее выбираем сорт: лучше для выращивания огурцов в мешках взять ультра-ранние огурцы, которые не нуждаются в опылении пчелами, а завязи появляются сами собой. К тому же такие сорта гарантируют, что уже через полтора месяца ты сможешь собрать свой первый урожай. Читать по теме Чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать Чем подкормить рассаду огурцов — читай в материале. Выращивание огурцов в мешках: посадка и подкормка В каждый мешок высаживаем по одному или два растения, а сверху землю мульчируем соломой. Чтобы снизу огурцы не мерзли, мешки ставим на доски (особенно это важно, если планируешь огурцы вырастить в мешках осенью). В центр мешка высаживаем рассаду — вот и вся посадка. Теперь об уходе за огурцами в мешке: раз в десять дней растения подкармливаем удобрениями с азотом, но вдвое слабее обычного, чтобы не обжечь корни. В качестве витаминов для овощей в мешках отлично работает травяной настой. А когда появляются первые зеленцы — к азоту добавляем калий. Здесь в ход пускаем древесную золу: добавляем по ложке в каждый мешок перед поливом. Pixabay Уход за огурцами в мешках Огурцы в мешках растут удивительно быстро — почва в таких импровизированных горшках всегда теплее, а влага хорошо удерживается. Поливать нужно часто, но понемногу — лучше утром или вечером. Некоторые огородники вставляют в центр мешка пластиковую бутылку с дырочками — полив тогда уходит в глубину, сразу к корням. А еще, чтобы удобнее было выращивать, можно добавить к мешкам колья или сетку, чтобы плетям было куда ползти. И тогда твои огурцы в мешках будут похожи на овощное дерево. И еще один важный момент — формирование стебля. Если осенью выращиваешь огурцы, то лучше оставить им один стебель: так урожай созреет быстрее. Но если дашь расти в два стебля, чуть дольше будешь ждать плодов, зато получишь их больше. А если хочешь узнать, как растят огурцы в мешках другие, просмотри это видео: Раньше мы рассказывали, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего роста.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter