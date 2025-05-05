Посадка огурцов в мешках: выращивай компактно и радуйся большому урожаю

Представь себе: вместо привычных грядок — большой мешок, из которого растут сочные плети огурцов. Этот метод кажется странным, но на самом деле он простой и удобный, особенно если мало места или почва на участке плохая.

Все, что ты хочешь знать о выращивании огурцов в мешках — посадка и уход — в нашем материале.

Посадка огурцов в мешках: выбираем тару и семена

Начинается такая посадка огурцов с выбора мешка. Обычный полипропиленовый или плотный тканевый мешок на 50-70 литров — именно то, что нужно. Ставим его вертикально, желательно где-то поближе к солнцу, но чтобы в жару была тень хотя бы несколько часов.

На дно насыпаем дренаж: щебень, куски кирпича или сухие ветки. Затем слой за слоем добавляем землю, смешанную с перегноем, опилками или компостом — чтобы почва была питательной и хорошо держала влагу.

Далее выбираем сорт: лучше для выращивания огурцов в мешках взять ультра-ранние огурцы, которые не нуждаются в опылении пчелами, а завязи появляются сами собой. К тому же такие сорта гарантируют, что уже через полтора месяца ты сможешь собрать свой первый урожай.

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Выращивание огурцов в мешках: посадка и подкормка

В каждый мешок высаживаем по одному или два растения, а сверху землю мульчируем соломой. Чтобы снизу огурцы не мерзли, мешки ставим на доски (особенно это важно, если планируешь огурцы вырастить в мешках осенью).

В центр мешка высаживаем рассаду — вот и вся посадка. Теперь об уходе за огурцами в мешке: раз в десять дней растения подкармливаем удобрениями с азотом, но вдвое слабее обычного, чтобы не обжечь корни.

В качестве витаминов для овощей в мешках отлично работает травяной настой. А когда появляются первые зеленцы — к азоту добавляем калий. Здесь в ход пускаем древесную золу: добавляем по ложке в каждый мешок перед поливом.

Уход за огурцами в мешках

Огурцы в мешках растут удивительно быстро — почва в таких импровизированных горшках всегда теплее, а влага хорошо удерживается.

Поливать нужно часто, но понемногу — лучше утром или вечером. Некоторые огородники вставляют в центр мешка пластиковую бутылку с дырочками — полив тогда уходит в глубину, сразу к корням.

А еще, чтобы удобнее было выращивать, можно добавить к мешкам колья или сетку, чтобы плетям было куда ползти. И тогда твои огурцы в мешках будут похожи на овощное дерево.

И еще один важный момент — формирование стебля. Если осенью выращиваешь огурцы, то лучше оставить им один стебель: так урожай созреет быстрее. Но если дашь расти в два стебля, чуть дольше будешь ждать плодов, зато получишь их больше.

А если хочешь узнать, как растят огурцы в мешках другие, просмотри это видео:

Раньше мы рассказывали, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего роста.

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