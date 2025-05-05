Посадка огірків у мішках: вирощуй компактно і будь з великим урожаєм

Уяви собі: замість звичних грядок — великий мішок, із якого ростуть соковиті батоги огірків. Цей метод здається дивним, але насправді він — простий і зручний, особливо якщо мало місця або ґрунт на ділянці бідний.

Усе, що ти хочеш знати про вирощування огірків у мішках — посадка та догляд — у нашому матеріалі.

Посадка огірків у мішках: обираємо тару та насіння

Починається така посадка огірків з вибору мішка. Звичайний поліпропіленовий або щільний тканинний мішок на 50–70 літрів — саме те, що треба. Ставимо його вертикально, бажано десь ближче до сонця, але щоб у спеку була тінь хоча б кілька годин на день.

На дно насипаємо дренаж: щебінь, шматки цегли чи сухі гілки. Потім шар за шаром додаємо землю, змішану з перегноєм, тирсою або компостом — щоб ґрунт був поживним і добре тримав вологу.

Далі обираємо сорт, найкраще для вирощування огірків у мішках взяти ультра-ранні огірки, які не потребують запилення бджолами, а зав’язі з’являються самі собою. До того ж, такі сорти гарантують, що вже через півтора місяця ти зможеш зібрати свій перший урожай.

Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити

Вирощування огірків у мішках: посадка та підживлення

У кожен мішок висаджуємо по одній або дві рослини, а зверху землю мульчуємо соломою. Щоб знизу огірки не мерзли, мішки ставимо на дошки (особливо це важливо, якщо плануєш виростити огірки у мішках восени).

У центр мішка висаджуємо розсаду — от і вся посадка. Тепер про догляд огірків у мішку: раз на десять днів рослини підживлюємо добривами з азотом, але вдвічі слабшим, ніж зазвичай, щоб не обпалити коріння.

В якості вітамінів для овочів у мішках відмінно працює трав’яний настій. А коли з’являються перші зеленці — азот починаємо поєднувати з калієм. Тут у хід пускаємо деревний попіл: додаємо по ложці в кожен мішок перед поливом.

Догляд огірків у мішках

Огірки в мішках ростуть дивовижно швидко — ґрунт у таких імпровізованих горщиках завжди тепліший, а волога добре утримується.

Поливати треба часто, але потроху — краще зранку або ввечері. Деякі городники вставляють у центр мішка пластикову пляшку з дірочками — полив тоді іде в глибину, одразу до коріння.

А ще, щоб зручніше було вирощувати, можна додати до мішків кілки або сітку — щоб батогам було куди повзти. І тоді твої огірки у мішках будуть схожі на овочеве дерево.

І ще один важливий момент — формування стебла. Якщо восени вирощуєш огірки, то краще лишити їм одне стебло: так урожай буде швидшим. Але якщо даси рости у два стебла, трохи довше чекатимеш плодів, зате отримаєш їх більше.



