Это не просто температура и отсутствие аппетита! Семь симптомов, которые не следует игнорировать

Скорость и темп жизни иногда поражает, ведь не всегда успеваешь заметить что-нибудь важное. Иногда это какое-то сообщение, а иногда это симптом, подсказывающий о наличии какой-то болезни.

К сожалению, некоторые уже привыкли искать приспособления к определенным неудобствам, как, например, изменение веса или постоянная температура, и обращаться к врачу только в критических случаях.

Однако такая привычка забывать о себе не приведет ни к чему хорошему, ведь, по данным американского медицинского центра Mayo Clinic даже, казалось, привычные симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах.

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Снижение веса

Если ты не меняешь образ жизни и свой рацион, а вес в ближайшие шесть месяцев или даже года уменьшился на 5%, тогда лучше обратиться к врачу и провериться.

Такие изменения могли быть только симптомом, например, чрезмерной секреции щитовидной железы гипертиреоза, диабета, заболеваний печени, или даже рака, или депрессии. Также снижение веса может свидетельствовать о препятствовании усвоению организмом питательных веществ, то есть расстройствам мальабсорбции.

Повышенная температура

Не нужно сразу бежать за термометром. Ведь эксперты говорят именно за повышенную температуру, как постоянное явление.

И если во временных случаях она свидетельствует о наличии инфекции в организме, то постоянная лихорадка может быть также симптомом, например, инфекции мочевыводящих путей или туберкулеза, или быть побочным эффектом приема некоторых видов лекарства.

Лучше обратиться к врачу, если такое состояние длится уже достаточно долго, или температура достигла отметки 39,4°C и держится уже около трех дней.

Одышка

Обычно одышка может возникать при физических нагрузках или при поднятии на большую высоту. Однако если он появляется без каких-либо причин или становится достаточно сильным, то такое проявление организма может быть симптомом.

Например, одышку могут вызывать хроническое обструктивное заболевание легких, бронхит, астма или пневмония. Такой причиной могут быть тромб в легких, болезни сердца, или даже паническая атака.

Проблемы с кишечником

Конечно, иногда могут возникать проблемы в работе кишечника, но некоторые из них могут приобретать постоянный характер и быть достаточно опасными.

Обратиться к врачу стоит, если чувствуешь постоянную боль в желудке, имеешь постоянно диарею или запор, или замечаешь, что выделения имеют черный, смоляной цвет, или выходят с кровью. Эти показатели могут свидетельствовать о наличии бактериальной, вирусной или паразитарной инфекции, или вызвать со временем синдром раздраженного кишечника и рак толстой кишки.

Спутанное сознание

Если ты замечаешь, что у тебя или близких ухудшаются навыки мышления, появляются трудности с концентрацией и определенные изменения в поведении, тогда лучше обратиться к врачу. Ведь именно эти симптомы могут свидетельствовать о перенесенной инфекционной болезни, психических расстройствах, неправильном питании или обезвоживании.

Чувство сытости от небольшого количества пищи

Также тревожным показателем может быть сытость от небольшого количества пищи, а особенно если раньше такого не было. Такое изменение может быть симптомом пептической язвы, рака желудка и воспаления оболочки и нарушения функций пищевода, называемой гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Сопровождаться это проявление может также тошнотой, рвотой, вздутием живота и потерей веса. Поэтому лучше как можно скорее обратиться к врачу.

Яркие пятна или вспышки света

Если ты видишь яркие пятна или вспышки света, то это может сигнализировать о наличии мигрени, или более серьезном состоянии — отслоение сетчатки, что может привести к потере зрения. Поэтому лучше сразу обратиться к врачу и предотвратить ухудшение состояния здоровья и развитие болезней.

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