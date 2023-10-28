Це не просто температура та відсутність апетиту! Сім симптомів, які не варто ігнорувати

Швидкість та темп життя іноді вражає, адже не завжди встигаєш помітити щось важливе. Іноді це якесь повідомлення, а деколи — це симптом, який підказує про наявність якоїсь хвороби.

Та на жаль дехто вже звик шукати пристосування до певних незручностей, як, наприклад, зміна ваги чи постійна температура, та звертатись до лікаря лише за критичних випадків.

Однак така звичка забувати про себе не призведе ні до чого хорошого, адже за даними американського медичного центру Mayo Clinic, навіть, здавалось, звичні симптоми можуть сигналізувати про серйозні проблеми.

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Зниження ваги

Якщо ти не змінюєш спосіб життя та свій раціон, а вага протягом найближчих шести місяців чи навіть року зменшилась на 5%, тоді краще звернутись до лікаря та перевіритись.

Такі зміни могли бути лише симптомом, наприклад, надмірної секреції щитоподібної залози гіпертиреозу, діабету, захворювань печінки, чи навіть раку, або ж депресії. Також зниження ваги може свідчити про перешкоджання засвоєнню організмом поживних речовин, тобто розлади мальабсорбції.

Підвищена температура

Не потрібно одразу бігти за термометром. Адже експерти говорять саме за підвищену температуру як постійне явище.

І якщо у тимчасових випадках вона свідчить про наявність інфекції в організмі, то постійна лихоманка може бути також симптомом, наприклад, інфекції сечовивідних шляхів чи туберкульозу, або ж бути побічним ефектом прийому деяких видів ліків.

Краще звернутись до лікаря, якщо такий стан триває вже досить довго, або ж температура сягнула позначки 39,4॰C та тримається вже близько трьох днів.

Задишка

Зазвичай задишка може виникати під час фізичних навантажень чи підняття на велику висоту. Однак якщо вона з’являється без будь-яких причин чи стає досить сильною, то такий прояв організму може бути симптомом.

Наприклад, задишку можуть спричиняти хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіт, астма чи пневмонія. Такою причиною можуть бути тромб у легенях, хвороби серця, або ж навіть панічна атака.

Проблеми з кишківником

Звісно, іноді можуть виникати проблеми в роботі кишківника, але деякі з них можуть набувати постійного характеру та бути досить небезпечними.

Звернутись до лікаря варто, якщо відчуваєш постійний біль у шлунку, маєш постійно діарею або закреп, чи помічаєш, що виділення мають чорний, смоляний колір, чи виходять з кров’ю. Ці показники можуть свідчити про наявність бактеріальної, вірусної або паразитарної інфекції, чи викликати з часом синдром подразненого кишківника та рак товстої кишки.

Сплутана свідомість

Якщо ти помічаєш, що у тебе чи близьких погіршуються навички мислення, з’являються труднощі з концентрацією та наявні певні зміни у поведінці, тоді краще звернутись до лікаря. Адже саме ці симптоми можуть свідчити про перенесену інфекційну хворобу, психічні розлади, неправильне харчування чи зневоднення.

Відчуття ситості від невеликої кількості їжі

Також тривожним показником може бути ситість від невеликої кількості їжі, а особливо, якщо раніше такого не було. Така зміна може бути симптомом пептичної виразки, раку шлунка та запалення оболонки та порушення функцій стравоходу, що називається гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Супроводжуватись цей прояв може також нудотою, блювотою, здуттям живота та втратою ваги. Тому краще якомога швидше звернутись до лікаря.

Яскраві плями або спалахи світла

Якщо ти бачиш яскраві плями або спалахи світла, то це може сигналізувати про наявність мігрені, або ж більш серйозний стан — відшарування сітківки, що може спричинити втрату зору. Тому краще одразу звернутись до лікаря та запобігти погіршенню стану здоров’я та розвитку хвороб.

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