За якої температури не можна працювати: вимоги до умов праці в офісних приміщеннях

Літо в Україні може бути не тільки яскравим і сонячним, а й по-справжньому виснажливим — особливо для тих, хто працює в офісах без кондиціонера. Коли стовпчик термометра перевищує +30°C, питання комфорту перетворюється на питання безпеки.

Чи знаєш ти, яка температура вважається допустимою на робочому місці згідно з українським законодавством? А скільки годин працівник може працювати в умовах спеки без шкоди для здоров’я?

У цьому матеріалі ми розглядаємо норми Держпраці, рекомендації лікарів та надаємо практичні поради, як зберегти самопочуття в спекотні дні.

При якій температури не можна працювати

В Україні температурні норми на робочому місці визначаються Державними санітарними правилами (ДСанПіН 3.3.6.042-99). Для офісних працівників, які виконують легку роботу сидячи, діють такі норми:

оптимальна температура повітря влітку — від +23°C до +25°C;

допустимий максимум — до +28°C (для легкої роботи);

якщо температура перевищує цей поріг, роботодавець має вжити заходів для захисту працівників.

Що робити, якщо в офісі спекотно

При підвищенні температури повітря понад встановлену норму, працездатність людини знижується, зростає ризик перегріву, головного болю, гіпертонічних кризів. Тому важливо дотримуватись наступних правил:

Організовувати перерви — рекомендується робити короткі відпочинки кожні 1–1,5 години. Забезпечити доступ до прохолодної води — питна вода повинна бути у вільному доступі. Провітрювати приміщення або використовувати вентилятори/кондиціонери. Перенести частину завдань на ранкові або вечірні години, коли спека слабшає.

Які обов’язки має роботодавець

Згідно з Кодексом законів про працю України та Законом Про охорону праці, роботодавець зобов’язаний створити безпечні умови праці. Якщо температура в офісі перевищує допустимі значення, працівник може:

звернутись до відділу охорони праці або профспілки;

вимагати перегляду умов праці або навіть скорочення робочого дня;

у виняткових випадках — оформити тимчасове звільнення від виконання обов’язків.

Як довго можна працювати при спеці

Чіткого обмеження щодо годин праці при температурі понад +28°C для офісних працівників у законі немає. Але санітарні норми рекомендують скорочувати робочий день або частіше робити перерви, якщо температура перевищує норму:

при +29°C – перерва щогодини на 10–15 хв;

при +30–31°C – щогодини на 20 хв;

при +32°C і більше – кожні 45 хвилин по 15–20 хвилин.

Висока температура на робочому місці — це не лише дискомфорт, а й реальна загроза здоров’ю. Не ігноруй симптоми перегріву, а роботодавцям важливо дбати про мікроклімат у приміщеннях. Якщо ж умови праці порушують норми — не мовчи. Твоє здоров’я важливіше за кондиціонер, якого “ще не встигли встановити”.

А ще раніше ми розказували про те, як сонце забирає роки: вчені назвали приголомшливу причину старіння.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.