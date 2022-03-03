Здоров'я та краса

Бачиш, як хтось втрачає свідомість? Розкажемо, що треба робити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Березня 2022, 18:00
Як допомогти людині без свідомості
Фото: Pexels, Telegram

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Відео
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Бачиш, як хтось втрачає свідомість? Розкажемо, що треба робити

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