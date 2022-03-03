Бачиш, як хтось втрачає свідомість? Розкажемо, що треба робити

Під час стресової ситуації у людини може піднятися чи знизитися тиск. Нею може заволодіти страх та паніка, і в такому випадку вона може втратити свідомість.

Також втома та постійний недосип негативно впливають на наш організм. Ми недоїдаємо, маємо все менше сил, і в результаті запаморочення частішають.

Треба бути дуже пильним(-ою), коли людина починає втрачати свідомість, і вчасно її підхопити, щоб вона не впала на небезпечний предмет і не зазнала сильних травм.

Та що робити, якщо ти бачиш непритомну людину чи хтось непритомніє при тобі?

Алгоритм дій

Найперше, що треба зробити — відразу викликати швидку.

Далі голосно звернутися до пораненого(-ої), торкнутися його (її) і запитати, чи все гаразд.

Якщо людина зреагувала на твої дії, підтримуй контакт і далі. Розмовляти з потерпілим(-ою) треба до приїзду швидкої.

Якщо непритомний(-а) не реагує, перевір дихання. Переверни на бік, щоб уникнути западання язика.

Якщо тобі здається, що у людини пошкоджений хребет — не перевертай її на бік. Закинь їй голову назад, трохи піднявши підборіддя.

Якщо непритомний(-а) почав(-ла) дихати на боку — зроби замір дихання та залиш у такому положенні до прибуття швидкої.

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