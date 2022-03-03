Видишь, как кто-то теряет сознание? Расскажем, что нужно делать

При стрессовой ситуации у человека может подняться или снизиться давление. Им может завладеть страх и паника, и в таком случае он может потерять сознание.

Также усталость и постоянный недосып негативно влияют на наш организм. Мы недоедаем, имеем все меньше сил, и в результате головокружения учащаются.

Надо быть очень бдительным(-ой), когда человек начинает терять сознание, и вовремя его подхватить, чтобы он не упал на опасный предмет и не получил сильных травм.

Что же делать, если ты видишь человека без сознания или кто-то теряет сознание при тебе?

Алгоритм действий

Самое первое, что нужно сделать — сразу вызвать скорую.

Дальше громко обратиться к раненому(-ой), коснуться его (ее) и спросить, все ли в порядке.

Если человек среагировал на твои действия, поддерживай контакт дальше. Разговаривать с потерпевшим(-ей) нужно до приезда скорой.

Если человек без сознания не реагирует — проверь дыхание. Переверните на бок, чтобы избежать западания языка.

Если тебе кажется, что у человека поврежден позвоночник — не переворачивай его на бок. Закинь ему голову назад, чуть приподняв подбородок.

Если человек без сознания начал дышать на боку — сделай замер дыхания и оставь в таком положении до прибытия скорой.

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