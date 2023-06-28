Незаменимы для аграриев: как правильно подобрать семена и где высадить подсолнечники

Украинские аграрии имеют невероятный опыт выращивания всех сортов растений. А для новичков всегда полезно узнать о том, как выбрать семена, какие они должны быть, как лучше их высаживать. В материале ты узнаешь подробнее о семенах подсолнечника — как выбрать и где приобрести качественные.

Семена подсолнечника: как выбрать качественные

Каждый год получается вывести новые семена подсолнечника. Они устойчивы к болезням, засухе и другим потребностям аграриев. Выбор семян — не просто промежуточный этап, а важная составляющая процесса, который подарит урожай.

Поэтому выбору семян следует уделить немного времени, что потом сэкономит деньги на уход, увеличит урожай и прибыль. Сама культура подсолнечника очень устойчива, на нее мало влияют засухи, жаркое лето.

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А из-за высоких потребностей промышленности “зайти” в этот бизнес в Украине можно довольно быстро. Также выращивание подсолнечника выгодно, ведь цена на семена не прыгает в зависимости от сезона.

Чтобы выбрать качественные семена подсолнечника, следует знать несколько простых вещей:

Выбирай семена первого поколения. Оно выходит после скрещивания сортов и получается устойчивым. Семена второго, третьего и старших поколений будут хуже расти и давать меньше урожая. Гибридные семена подходят для разных климатических условий, типов почв. Именно гибридные семена позволяют получить высокий урожай. Они устойчиво к заболеваниям, лучше держат форму при перезревании. Раннеспелые сорта следует выбирать тем, кто хочет выращивать подсолнечник на небольшом участке для себя.

Все вышеперечисленные сорта семян подсолнечника ты можешь просмотреть и заказать на сайте Яблуком. В поиске можно отфильтровать по области выращивания, стойкости к засухе, производителю и даже урожайности.

Как высаживать подсолнухи — пошаговая инструкция

Если ты уже определился(-лась) с сортом семян, следует подготовить их к высадке. Для этого следует откалибровать семена, а затем замочить их на ночь в 1% растворе марганцовки или луковой шелухе.

К шелухе добавляют измельченный чеснок, заливают 2 л кипятка и настаивают средство. Оно противомикробное, потому подходит для обеззараживания.

Помни, что подсолнечник нуждается в севообороте, поэтому высаживать его несколько лет подряд на одном и том же месте нельзя. Лучше выбрать участок, на котором росли зерновые культуры или кукуруза.

Подготовить нужно и землю. Убери сорняки, внеси минеральные удобрения и перекопай почву. Сделай заготовку рядов на подсолнечники. Глубина высадки должна быть 7-8 см. На каждое гнездо достаточно двух или трех семян.

Между гнездами делай расстояние около метра, особенно если сорт подсолнечника высокий. Чтобы получить крупные и полные масла семена, следует ухаживать за площадью высадки. Регулярно убирай сорняки, рыхли почву и проводи обработку от вредителей.

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