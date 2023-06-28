Незамінні для аграріїв: як правильно підібрати насіння та де висадити соняшники

Українські аграрії мають неймовірний досвід з вирощування всіх сортів рослин. А для новачків завжди корисно дізнатися про те, як вибрати насіння, яке воно має бути, як краще його висаджувати. У матеріалі ти дізнаєшся детальніше про насіння соняшника — як вибрати та де придбати якісне.

Насіння соняшника: як вибрати якісне

Щороку вдається вивести багато нових сортів насіння соняшника. Вони стійкі до хвороб, посухи та інших потреб аграріїв. Вибір насіння — не просто проміжний етап, а важлива складова процесу, який подарує врожай.

Тому на вибір насіння слід приділити небагато часу, що потім зекономить гроші на догляд, збільшить урожай та твій прибуток. Сама культура соняшника дуже стійка, на неї мало впливають посухи, спекотне літо.

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А через високі потреби в промисловості “зайти” в цей бізнес в Україні можна досить швидко. Також вирощування соняшника є вигідним, адже ціна на насіння не стрибає в залежності від сезону.

Щоб вибрати якісне насіння соняшника, слід знати кілька простих речей:

Віддавай перевагу насінню першого покоління. Воно виходить після схрещування сортів та є стійким. Насіння другого, третього та старших поколінь будуть гірше рости та даватимуть менше врожаю. Гібридне насіння підходить для мінливих кліматичних умов, різних типів ґрунтів. Саме гібридне насіння дозволяє отримати високий врожай. Воно стійке до захворювань, краще тримає форму в разі перезрівання. Ранньостиглі сорти слід вибирати тим, хто хоче вирощувати соняшник на невеликій ділянці для себе.

Усі вищеперераховані сорти насіння соняшника ти можеш переглянути та замовити на сайті Яблуком. У пошуку можна відфільтрувати за областю вирощування, стійкістю до посухи, виробником та навіть врожайністю.

Як висаджувати соняшники — покрокова інструкція

Якщо ти вже визначився(-лась) із сортом насіння, слід підготувати його до висадки. Для цього слід відкалібрувати насіння, а потім замочити його на ніч в 1% розчині марганцівки чи цибулевому лушпинні.

До лушпиння додають подрібнений часник, заливають 2 л окропу та настоюють засіб. Він протимікробний, тому підходить для знезараження.

Пам’ятай, що соняшник потребує сівозміни, тому висаджувати його кілька років поспіль на одному й тому ж місці не можна. Найкраще вибрати ділянку, на якій росли зернові культури чи кукурудза.

Підготувати потрібно й землю. Прибери бур’ян, внеси мінеральні добрива та перекопай ґрунт. Зроби заготівлю рядків на соняшники. Глибина висадки має бути 7-8 см. На кожне гніздо достатньо двох чи трьох насінин.

Між гніздами роби відстань близько метра, особливо якщо сорт соняшника високий. Щоб отримати велике та олійне насіння, слід доглядати за площею висадки. Регулярно прибирай бур’ян, розпушуй ґрунт та здійснюй обробку від шкідників.

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