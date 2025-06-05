28 лет спустя: что известно о продолжении саги о зомби-апокалипсисе

Тема пост апокалипсиса в фильмах неисчерпаема, на эту тему снимают десятки фильмов и они все уникальны. Некоторые истории состоят из целых циклов.

Кинокомпания Sony Pictures выпустит фильм 28 лет спустя, что является продолжением известной франшизы, которая началась с лент 28 дней спустя (2002) и 28 недель спустя (2007). Режиссером третьей части выступил Дэнни Бойл, а сценарий написал Алекс Гарленд — те самые творцы, которые основали эту историю.

Читай в материале, когда выйдет фильм 28 лет спустя и что о нем известно.

28 лет спустя: когда выйдет фильм

Лента 28 лет спустя в Украине выйдет 19 июня 2025 года.

Как видно из названия, сюжет разворачивается спустя почти три десятилетия после вспышки смертоносного вируса ярости, когда-то вырвавшегося из британской военной лаборатории. Люди, которым удалось выжить, живут в малых группах под постоянной угрозой.

Одна из таких групп поселилась на изолированном острове, соединенном с остальным миром только через укрепленную плотину.

Один из жителей острова отправляется на материк, чтобы выполнить опасную задачу, он сталкивается с непостижимыми изменениями, которые затронули не только инфицированных, но и тех, кто остался “людьми”.

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В главных ролях снялись:

Джоди Коммер;

Аарон Тейлор-Джонсон;

Рейф Файнс.

Ходят слухи, что в фильме может появиться и Киллиан Мерфи, сыгравший Джима в первой части. Дальнейшая судьба персонажа в фильме осталась открытой, так что его возвращение может стать неожиданным поворотом сюжета.

Интересные факты о фильме 28 лет спустя

Эта часть — начало нового поворота в истории. Уже подтверждено создание продления под названием 28 лет спустя: Храм костей. Обе части снимали одновременно. Сценарий снова написал Алекс Гарленд.

Аарон Тейлор-Джонсон вернется к своей роли, а также мы увидим персонажа Джека О’Коннелла— сэр Джимми Кристал, харизматичный, но опасный лидер религиозного культа. Премьера второй части запланирована на 16 января 2026 года. Съемки велись в реальных заброшенных локациях, чтобы передать атмосферу полного социального коллапса.

Стоит отметить, что первый фильм 28 дней спустя считается одной из лент, переосмысливших жанр зомби-апокалипсиса, сделав “инфицированных” быстрыми и яростными.



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