28 лет спустя: что известно о продолжении саги о зомби-апокалипсисе

Фото IMDb Тема пост апокалипсиса в фильмах неисчерпаема, на эту тему снимают десятки фильмов и они все уникальны. Некоторые истории состоят из целых циклов. Кинокомпания Sony Pictures выпустит фильм 28 лет спустя, что является продолжением известной франшизы, которая началась с лент 28 дней спустя (2002) и 28 недель спустя (2007). Режиссером третьей части выступил Дэнни Бойл, а сценарий написал Алекс Гарленд — те самые творцы, которые основали эту историю. Читай в материале, когда выйдет фильм 28 лет спустя и что о нем известно.28 лет спустя: когда выйдет фильм Лента 28 лет спустя в Украине выйдет 19 июня 2025 года. Как видно из названия, сюжет разворачивается спустя почти три десятилетия после вспышки смертоносного вируса ярости, когда-то вырвавшегося из британской военной лаборатории. Люди, которым удалось выжить, живут в малых группах под постоянной угрозой. Одна из таких групп поселилась на изолированном острове, соединенном с остальным миром только через укрепленную плотину. Один из жителей острова отправляется на материк, чтобы выполнить опасную задачу, он сталкивается с непостижимыми изменениями, которые затронули не только инфицированных, но и тех, кто остался “людьми”. Читать по теме Черное зеркало 7 сезон: когда ждать продолжения известного сериала Рассказываем детали о новом сезоне Черного зеркала. В главных ролях снялись: Джоди Коммер; Аарон Тейлор-Джонсон; Рейф Файнс. Ходят слухи, что в фильме может появиться и Киллиан Мерфи, сыгравший Джима в первой части. Дальнейшая судьба персонажа в фильме осталась открытой, так что его возвращение может стать неожиданным поворотом сюжета. Интересные факты о фильме 28 лет спустя Эта часть — начало нового поворота в истории. Уже подтверждено создание продления под названием 28 лет спустя: Храм костей. Обе части снимали одновременно. Сценарий снова написал Алекс Гарленд. Аарон Тейлор-Джонсон вернется к своей роли, а также мы увидим персонажа Джека О’Коннелла— сэр Джимми Кристал, харизматичный, но опасный лидер религиозного культа. Премьера второй части запланирована на 16 января 2026 года. Съемки велись в реальных заброшенных локациях, чтобы передать атмосферу полного социального коллапса. Стоит отметить, что первый фильм 28 дней спустя считается одной из лент, переосмысливших жанр зомби-апокалипсиса, сделав “инфицированных” быстрыми и яростными. Еще одна история о жизни последних людей на Земле – Укрытие. Читай, когда выйдет Укрытие 3 сезон. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter