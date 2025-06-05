28 років по тому: що відомо про продовження саги про зомбі-апокаліпсис

Тема пост апокаліпсиса у фільмах невичерпна. На цю тему знімають десятки фільмів і вони всі є унікальними. Деякі історії складаються з цілих циклів.

Кінокомпанія Sony Pictures випустить фільм 28 років потому, що є продовженням відомої франшизи, яка почалась зі стрічок 28 днів потому (2002) та 28 тижнів потому (2007). Режисером третьої частини виступив Денні Бойл, а сценарій написав Алекс Гарленд — ті самі митці, які заснували цю історію.

Читай у матеріалі, коли вийде фільм 28 років по тому та що про нього відомо.

28 років по тому: коли вийде фільм

Стрічка 28 років по тому в Україні вийде 19 червня 2025 року.

Як видно з назви, сюжет розгортається через майже три десятиліття після спалаху смертоносного вірусу люті, який колись вирвався з британської військової лабораторії. Люди, яким вдалося вижити, живуть у малих групах під постійною загрозою.

Одна з таких груп оселилася на ізольованому острові, з’єднаному з рештою світу лише через укріплену дамбу.

Один з мешканців острова вирушає на материк, щоб виконати небезпечне завдання, він стикається з незбагненними змінами, які зачепили не лише інфікованих, а й тих, хто залишився “людьми”.

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У головних ролях знялися:

Джоді Комер;

Аарон Тейлор-Джонсон;

Рейф Файнс.



Ходять чутки, що у фільмі може з’явитися і Кілліан Мерфі, який зіграв Джима у першій частині. Подальша доля персонажа у фільмі залишилася відкритою, тож його повернення може стати несподіваним поворотом сюжету.

Цікаві факти про фільм 28 років потому

Ця частина — початок нового повороту в історії. Уже підтверджено створення продовження під назвою 28 років потому: Храм кісток. Обидві частини знімали одночасно. Сценарій знову написав Алекс Гарленд.

Аарон Тейлор-Джонсон повернеться до своєї ролі, а також ми побачимо персонажа Джека О’Коннелла — сер Джиммі Крістал, харизматичний, але небезпечний лідер релігійного культу. Прем’єра другої частини попередньо запланована на 16 січня 2026 року. Знімання велося в реальних закинутих локаціях, щоб передати атмосферу повного соціального колапсу.

Варто зауважити, що перший фільм 28 днів потому вважається однією зі стрічок, які переосмислили жанр зомбі-апокаліпсиса, зробивши “інфікованих” швидкими й лютими.



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