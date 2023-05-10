Шоу-биз

Алеша: выступление на Евровидении 2023 вместе с Ребеккой Фергюсон — история создания фантастического номера

Анна Голишевская, редактор сайта 10 мая 2023, 11:30
Альоша
Фото: Getty Images

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