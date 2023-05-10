Алеша: выступление на Евровидении 2023 вместе с Ребеккой Фергюсон — история создания фантастического номера

Вчера, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение 2023. Кроме конкурсантов, на сцене выступила певица Alyosha, представлявшая нашу страну на Евровидении 2010.
Артистка исполнила песню Ordinary World группы Duran-Duran с британской певицей Ребеккой Фергюсон. Мощная постановка на сцене конкурса тронула зрителей по всей Европе.
В самом начале на сцене конкурса появились танцоры на фоне декораций квартиры. После этого зал погрузился в темноту, зажглись красные огни, и в тишине люди услышали сирены воздушной тревоги. Декорации красивой комнаты сменились разрушенными стенами и разбитыми окнами.
После этого на сцене появились артистки, невероятно выглядевшие в дуэте. Кульминацией постановки стало появление на световых экранах флагов европейских стран, поддерживающих Украину во время войны.
После этого на сцене появились артистки, невероятно выглядевшие в дуэте. Кульминацией постановки стало появление на световых экранах флагов европейских стран, поддерживающих Украину во время войны.
Они объединились в большое сияющее сердце в цветах украинского флага. Кроме этого, на экране один за другим появлялись смс-сообщения: “Ты как?”, “Ты в безопасности?”, “Скучаю” и т.д. Перфоманс артисток смог передать печаль украинцев в начале полномасштабного вторжения и поддержку Украины всем миром.
В своих соцсетях после окончания первого полуфинала певица написала, что номер был посвящен украинским матерям, вынужденным вывозить своих детей в безопасные города и страны с начала страшной войны, пришедшей в Украину.
Каждой жене, муж которой стал на оборону Украины, оставив семью. В общем номер о каждом украинце: с 24.02.2022 в палитре нашей жизни, к сожалению, до сих пор продолжают преобладать темные цвета.
Каждой жене, муж которой стал на оборону Украины, оставив семью. В общем номер о каждом украинце: с 24.02.2022 в палитре нашей жизни, к сожалению, до сих пор продолжают преобладать темные цвета.
Но благодаря ВСУ в этой палитре появляются яркие краски. И они скоро засияют на всей территории Украины! Надеюсь, выступление отозвалось в сердцах всего цивилизованного мира, — написала певица.
Известно, что над идеей работали BBC и Суспільне, а сценарий и визуальные эффекты взяли на себя украинские режиссеры TRI.DIRECTION (Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская, Мария Григоращенко) и Freckled Sky. Команде удалось воспроизвести боль украинцев, не используя документальные кадры и визуализацию войны (что запрещено на конкурсе).
В интервью для Jetsetter TRI.DIRECTION рассказали, что самой главной сложностью было вообще начать творческий процесс, потому что головой команда всегда находилась в условиях войны.
Затем переделать ярость и отчаяние в визуальные образы так, чтобы это не было слишком документально и реалистично…
Затем переделать ярость и отчаяние в визуальные образы так, чтобы это не было слишком документально и реалистично…
Ты никогда не знаешь, в какой момент во время репетиции тебя застанет воздушная тревога или атака беспилотниками. Спасибо ВСУ: все обошлось! Все репетиции прошли в Киеве, но ни один перформер не пострадал, — признались TRI.DIRECTION.
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