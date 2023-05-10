Альоша: виступ на Євробаченні 2023 разом з Ребеккою Фергюсон — історія створення фантастичного номера

Вчора, 9 травня, відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення 2023. Крім конкурсантів, на сцені виступила співачка Alyosha, яка представляла нашу країну на Євробаченні 2010.

Артистка виконала пісню Ordinary World гурту Duran-Duran із британською співачкою Ребекою Фергюсон. Потужна постановка на сцені конкурсу зворушила глядачів у всій Європі.

Як виглядав номер Альоші на Євробаченні-2023

На самісінькому початку на сцені конкурсу з’явилися танцюристи на тлі декорацій квартири. Після цього зал поринув у темряву, засвітилися червоні вогні, і в тиші люди почули сирени повітряної тривоги. Декорації красивої кімнати змінилися зруйнованими стінами та розбитими вікнами.

Після цього на сцені з’явилися артистки, які неймовірно виглядали у дуеті. Кульмінацією постановки стала поява на світлових екранах прапорів європейських країн, які підтримують Україну під час війни.

Вони об’єдналися у велике серце, що сяє у кольорах українського прапора. Крім цього, на екрані один за одним з’являлися смс-повідомлення: “Ти як?”, “Ти в безпеці?”, “Сумую” тощо. Перфоманс артисток зміг передати смуток українців на початку повномасштабного вторгнення та підтримку України всім світом.

Що думає про номер на Євробаченні 2023 сама Альоша

У своїх соцмережах після закінчення першого півфіналу співачка написала, що номер був присвячений українським матерям, які були вимушені вивозити своїх дітей у безпечні міста та країни з початку страшної війни, що прийшла в Україну.

Кожній дружині, чоловік якої став на оборону Україну, залишивши родину. Загалом номер про кожного українця: з 24.02.2022 в палітрі нашого життя, на жаль, ще й досі, продовжують переважати темні кольори.

Але завдяки ЗСУ у цій палітрі з’являються яскраві фарби. І вони скоро засяють на всій території Україні! Сподіваюся, виступ відгукнувся в серцях усього цивілізованого світу, — написала артистка.

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Хто створив номер Альоші та Ребекки Фергюсон

Відомо, що над ідеєю працювали BBC і Суспільне, а сценарій та візуальні ефекти взяли на себе українські режисерки TRI.DIRECTION (Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська, Марія Григоращенко) та компанія Freckled Sky. Команді вдалося відтворити біль українців, не використовуючи документальні кадри та візуалізацію війни (що заборонено на конкурсі).

В інтерв’ю для Jetsetter TRI.DIRECTION розповіли, що найголовнішою складністю було взагалі почати креативний процес, через те, що головою команда була завжди в умовах війни.

Потім переробити лють і розпач на візуальні образи так, щоб це не було занадто документально й реалістично…

Ти ніколи не знаєш, у який момент під час репетиції тебе застане повітряна тривога чи атака безпілотниками. Дякувати ЗСУ: усе обійшлося! Усі репетиції минули в Києві, та жоден перформер не постраждав, — зізнались TRI.DIRECTION.

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