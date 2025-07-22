Играл невыносимого руководителя и козака-красавца: лучшие роли Андрея Исаенко

Андрей Исаенко в кадре и на сцене — это всегда мощная энергия, искренность и харизма.

22 августа актеру исполняется 39 лет. Он успел собрать целую галерею разноплановых ролей и каждая из них имеет свой характер, вес и эмоцию.

Репертуар немалый — комедии, драмы, исторические ленты, боевики. Выбрать лучшие роли было непросто, но мы попытались и рассказываем тебе, чтобы ты тоже мог/могла насладиться его перевоплощениями.

Подборка фильмов с Андреем Исаенко

Кіборги (2017)

В фильме Ахтема Сеитаблаева об обороне Донецкого аэропорта Исаенко сыграл бойца с позывным Суббота.

Это собирательный образ украинского защитника — мужественного, искреннего, с иронией даже в самые сложные моменты.

С тех пор, признается Андрей, военные часто обращаются к нему именно как к Субботе. Лента стала важной вехой для украинского кино, собрала большое количество наград, в том числе и победу в национальной кинопремии Золота дзиґа.

Козаки. Абсолютно брехлива історія (2020)

Приключенческий сериал телеканала ICTV о Запорожской Сечи, московитском золоте и волшебной серьге, которая может изменить ход истории.

Главный герой Иван (Юрий Дяк) крадет магическое украшение из московской сокровищницы, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Но сережка случайно оказывается в ухе Кошевого, и чтобы вернуть ее, Ивану приходится отправиться на Січь.

Там его встречает грозный куренной Назар в исполнении Андрея Исаенко, а еще целый ряд неожиданных событий — от боевых сцен до любви и ревности. Назар подозревает Ивана в худшем, не доверяет ему ни в чем, а еще — тоже влюблен в девушку, которая нравится Ивану.

Комедийный сюжет, динамика, и казацкий дух — все это делает сериал ярким и увлекательным. Снимали его в живых декорациях — в Пирогово и на Запорожской Сечи на Хортице, а актеры проходили силовые тренировки и учились верховой езде, чтобы выглядеть как настоящие казаки.

Щедрик (2021)

В драме, которую сняла жена актера Олеся Моргунец-Исаенко, Андрей перевоплотился в офицера НКВД — холодного, жестокого, абсолютно лишенного сочувствия.

Это один из самых темных образов в его фильмографии. События разворачиваются в военном Станиславове, где рядом живут три семьи — украинская, польская и еврейская.

И каждая из них переживает две оккупации — сначала советскую, потом немецкую. В этом контексте фигура палача становится еще страшнее. Актер в роли самого зла — необычно и очень сильно.

Будинок Слово. Нескінченний роман (2021)

Фильм Тараса Томенко — о трагической судьбе украинских художников 1930-х, жителей харьковского Дома Слово.

Исаенко сыграл Майка Йогансена — жизнерадостного, эксцентричного, веселого интеллектуала, который оказался под колпаком советского террора. Его персонаж олицетворяет ту самую яркую эпоху, которая была жестоко уничтожена.

Рядом с Исаенко в ленте — образы Миколи Хвильового, Остапа Вишні, Івана Багряного и других гениев, чей голос пытались заглушить, но фильм возвращает им право быть услышанными.

Майор Сковорода (2024)

В недавнем сериале ICTV2 Исаенко перевоплотился в настоящего ворчуна — майора Сковороду, который из-за своего взрывного характера и слишком острого чувства справедливости вылетел из Главного управления.

Теперь он работает с командой неопытных копов и вместо резонансных дел вынужден расследовать мелкие кражи. И все это под руководством бывшей жены.

Роль стала для Исаенко комедийной удачей: в этом образе он хлесткий, харизматичный и совершенно невыдержанный. Его Сковорода успевает поссориться со всеми, влезть в самые смешные передряги и все равно сохранить любовь зрителя.

Служба 112 (2025, уже скоро)

А совсем скоро ожидай абсолютного нового Андрея Исаенко. Теперь он будет воплощать образ спасателя Мовчана. Сериал выйдет в эфире ICTV2 под названием Служба 112. Проект покажет работу ДСНС такой, какой она есть: напряженной и конечно — героической.

Современные украинские фильмы о реальности, которую мы проживаем, или когда-то проживали, о силе человека и надежде, что остается даже в самые темные времена. В следующей подборке — актуальные украинские фильмы, которые стоит посмотреть, чтобы лучше понять себя, свой народ и свою страну.

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